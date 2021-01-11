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Temsilciler Meclisi Tek Maddelik Azil Tasarısını Sundu

11.01.2021 21:30 | Son Güncelleme:
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Temsilciler Meclisi Tek Maddelik Azil Tasarısını Sundu

Tek maddeden oluşan tasarı, Başkan’ı isyana teşvikle suçluyor ve bu nedenle görevden alınmasını öngörüyor

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump’a yönelik ‘‘isyana teşvik’’ başlıklı tek bir azil maddesinden oluşan karar tasarısını sundu.

Geçen hafta Çarşamba günü Trump’ın destekçilerinin Kongre binası önünde başlayan protesto gösterileri kontroldan çıkmış ve göstericiler polisi aşarak Kongre binasının içine kadar girmişti. Olaylarda biri Kongre binasında olmak üzere 4 gösterici ve 1 polis hayatını kaybetmişti.

Tasarıda bu olayların hemen öncesinde Başkan Trump’ın Beyaz Saray yakınında destekçilerine seslenmesine işaret edildi. Metinde Trump’ın konuşmasının göstericileri ‘‘cesaretlendirdiği’’ ve ‘‘öngörülebilir’’ şekilde Kongre’ye yönelik yapılan kanunsuz eylemlere neden olduğu belirtildi.

AP haber ajansının elde ettiği bilgilere göre tasarı dört sayfadan oluşuyor ve metinde Trump’ın seçimlere hile karıştığına dair iddiaları, Georgia eyaletindeki yetkililere yönelik kendisi için daha fazla oy bulmaları yönünde yaptığı baskılar ve Kongre binası çevresinde ve içinde yaşanan olaylar öncesinde Beyaz Saray yakınında yaptığı miting ve bu mitingde kullandığı ifadeler yer alıyor.

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