Temsilciler Meclisi Teşvik Paketine Nihai Onayı Verdi

Temsilciler Meclisi 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü teşvik paketine nihai onayı verdi. ABD tarihinin en büyük ekonomik yardım önlemlerinden biri olan paket Joe Biden’ın başkanlık görevindeki ilk büyük başarısı olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray, Biden’ın tasarıyı Cuma günü imzalamayı planladığını belirtti.

Toplam 1,9 trilyon dolarlık paket, Amerikalılar’ın büyük kısmına 1.400 dolarlık doğrudan ödemeler için 400 milyar dolar, eyaletlere ve yerel yönetimlere yardım için 350 milyar dolar bütçe ayırıyor. Ayrıca çocuklu ailelere vergi indirimi kapsamının genişletilmesi ve aşı dağıtım faaliyetlerine ayrılan kaynakların da arttırılmasını içeriyor.

Haftalardır Kongre’de partizan tartışmalara neden olan teşvik paketi için Kongre’nin Demokratlar’ın kontrolundaki alt kanadından çıkan nihai onay Cumhuriyetçiler’in desteği olmaksızın geldi.

Demokratlar paketi 528 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olan salgına karşı verilen önemli bir yanıt olarak değerlendiriyor.