Temsilciler Meclisi Toplanma Kararından Vazgeçti

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun 4 Mayıs’ta toplanacağının açıklanmasının ardından gözler Temsilciler Meclisi’ndeydi. Ancak gelecek hafta açılması beklenen Kongre alt kanadı, bu planından geri adım attı.
Karar değişikliğini Maryland eyaleti milletvekili Steny Hoyer duyurdu. Hoyer, ‘’Gelecek hafta toplanmayacağız. Meclis doktorunun görüşü temsilciler için risk olduğu ve böyle bir riskin alınmaması gerektiği yönünde’’ dedi. Çoğunluk lideri Hoyer, dün yaptığı açıklamada Pazartesi günü göreve döneceklerini söylemişti.
Steny Hoyer, Temsilciler Meclisi liderlerinin, üyeleri Washington’a geri çağırmak için bir sonraki Corona virüsü yardım tasarısının oylamaya hazır olmasını bekleyeceklerini de kaydetti. Sosyal mesafe kurallarının başlaması sonrası Temsilciler Meclisi üyeleri, daha önce sadece geçmiş tasarıların oylanması için iki defa Kongre’ye gitmişti, ancak sadece bir defa toplanmıştı.
Hoyer, milletvekillerinin daha uzun süre Washington’da kalmasının daha tehlikeli olacağını gördüklerini de belirtti ve “Bu şartlar altında gelecek hafta Kongre’ye dönmesek de bir sonraki yardım paketini geçirmek için Washington’a gideceğiz, diğer üyeleri de çağıracağız’’ diye konuştu.
Demokrat Hoyer dışında, azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ile Mevzuat ve İdare komisyonları başkanlarından oluşan partilerüstü bir görev gücü, salgın süresince oylamalar ve sanal ortamda komisyonların görevlerini sürdürmesi gibi meselelerin çözümü için çalışıyor. Görev gücünün, olası seçenekleri gün içinde de görüşmesi bekleniyor.
Dün de Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, senatörlerin gelecek hafta başkent Washington’a döneceğini ve 4 Mayıs’ta çalışmaya başlayacaklarını açıklamıştı. McConnell yazılı açıklamasında, ‘‘Rutin çalışmalarımızı daha akıllıca ve güvenli olacak şekilde değiştireceğiz’’ demişti. McConnell’ın sözcüsü bu planda değişiklik olmadığını bugün de teyit etti.
Temsilciler Meclisi’nde, geçen haftaki 484 milyon dolarlık yardım paketinin oylanması sırasında önlemler alınmıştı. Oylama parçalı yapılmış ve milletvekilleri alfabetik sırada küçük gruplar halinde oy kullanmıştı. Yetkililerin tavsiyesi üzerine çoğu Temsilciler Meclisi üyesi maske takmış ancak bazı Cumhuriyetçiler bu tavsiyeye uymamıştı.
Hoyer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokratlar’a hafta başında uzaktan oy kullanma planlarını açıklamış ve Cumhuriyetçiler karşı çıksa da geri adım atmayacaklarını bildirmişti. Plana göre, oylamaya gelmeyen milletvekilleri Kongre’de bulunan diğer üyeleri, kendilerinin yerine oy kullanmaları için vekil atayabilecekler. Demokratlar bu planı geçen haftaki oylama öncesi de gündeme getirmiş ancak Cumhuriyetçiler’in tepkisi nedeniyle vazgeçmişlerdi.
Başkent Washington’da evde kalma kuralları en az 15 Mayıs’a kadar sürecek.