Temsilciler Meclisi Toplanma Kararından Vazgeçti

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun 4 Mayıs’ta toplanacağının açıklanmasının ardından gözler Temsilciler Meclisi’ndeydi. Ancak gelecek hafta açılması beklenen Kongre alt kanadı, bu planından geri adım attı.

Karar değişikliğini Maryland eyaleti milletvekili Steny Hoyer duyurdu. Hoyer, ‘’Gelecek hafta toplanmayacağız. Meclis doktorunun görüşü temsilciler için risk olduğu ve böyle bir riskin alınmaması gerektiği yönünde’’ dedi. Çoğunluk lideri Hoyer, dün yaptığı açıklamada Pazartesi günü göreve döneceklerini söylemişti.

Steny Hoyer, Temsilciler Meclisi liderlerinin, üyeleri Washington’a geri çağırmak için bir sonraki Corona virüsü yardım tasarısının oylamaya hazır olmasını bekleyeceklerini de kaydetti. Sosyal mesafe kurallarının başlaması sonrası Temsilciler Meclisi üyeleri, daha önce sadece geçmiş tasarıların oylanması için iki defa Kongre’ye gitmişti, ancak sadece bir defa toplanmıştı.

Hoyer, milletvekillerinin daha uzun süre Washington’da kalmasının daha tehlikeli olacağını gördüklerini de belirtti ve “Bu şartlar altında gelecek hafta Kongre’ye dönmesek de bir sonraki yardım paketini geçirmek için Washington’a gideceğiz, diğer üyeleri de çağıracağız’’ diye konuştu.