Temsilciler Meclisi Trump'ın Avukatını Sorguluyor

Yine 2019 yılı Nisan ayında Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'ın raporunun redakte edilmiş versiyonunu kamuoyuna açıklamıştı. Mueller, raporda, Trump'ı adaleti engelleme suçlamasından aklamıyor, ancak Adalet Bakanlığı'nın görev başındaki bir başkana suçlama yöneltilemeyeceği şeklindeki kuralı nedeniyle Trump hakkında cezai işlem başlatılmasını da önermiyordu. Raporda, Trump'ın soruşturmayı zorlaştırma çabalarını anlatan Beyaz Saray avukatı McGahn'le yapılan görüşmelerden bölümler yer almıştı.

McGahn'in uzun zamandır beklenen sorgusu, geçen ay federal mahkemede varılan anlaşma sonucu yapılacak. Sorgulamanın içeriği bir hafta içinde kamuoyuna açıklanacak. Trump'ın Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü Rusya soruşturmasını engelleyip-engellemediğini mercek altına alan Demokrat Partililer, Trump'ın talimatı üzerine 2019 yılı Nisan ayında Kongre'nin ifadeye çağırmasına rağmen bu çağrıya yanıt vermeyen McGahn'ı dava etmişti.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Cuma günü eski Beyaz Saray avukatı Don McGahn'i kapalı kapılar ardında sorgulamaya aldı. Sorgulama, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer'in eski Başkan Donald Trump'la ilgili soruşturmanın parçası olarak McGahn'in ifadesine başvurmasının üzerinden iki yıl geçmesinden sonra gerçekleşiyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu McGahn'in ifadesine başvurmak için yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanmış olsa da mahkemede varılan anlaşma, komisyon üyelerinin McGahn'den yeni bilgi edinememesini neredeyse garantilemiş durumda. Taraflar, McGahn'in sadece kapalı kapılar ardında ve Mueller'ın raporunun kamuoyuna açıklanan kısımlarında adının geçtiği verilerle ilgili sorgulanması konusunda anlaşmaya vardı.

Ancak Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar yine de Trump'ın başkanlığı sonrasında olsa bile bir emsal oluşturmak amacıyla McGahn'in sorgusunu gerçekleştirmekten geri adım atmadı. Komisyon Başkanı Jerry Nadler, McGahn'in ifadesine ilişkin anlaşmanın bir iyi niyet uzlaşısı olduğunu, komisyonun anayasal sorumluluğu olan denetim görevini gelecek için de koruduğunu, hükümetin yürütme kolunun hassas imtiyazlarını güvence altına aldığını kaydetti.

Demokrat Partililer'in McGahn'in ifadesinden nasıl yararlanacakları netlik kazanmış değil.

Don McGahn, Beyaz Saray avukatı olarak Mueller ve ekibinin yürüttüğü Rusya soruşturmasına ilişkin yakından bilgi sahibi olan bir yetkiliydi. Mueller'ın raporunda adı yüzlerce kez geçen McGahn, Trump'a karşı kilit görgü tanıklarından biri haline gelmişti.