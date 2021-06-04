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Temsilciler Meclisi Trump'ın Avukatını Sorguluyor

04.06.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Cuma günü eski Beyaz Saray avukatı Don McGahn'i kapalı kapılar ardında sorgulamaya aldı. Sorgulamanın içeriği bir hafta içinde kamuoyuna açıklanacak

Temsilciler Meclisi Trump'ın Avukatını Sorguluyor

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Cuma günü eski Beyaz Saray avukatı Don McGahn'i kapalı kapılar ardında sorgulamaya aldı. Sorgulama, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililer'in eski Başkan Donald Trump'la ilgili soruşturmanın parçası olarak McGahn'in ifadesine başvurmasının üzerinden iki yıl geçmesinden sonra gerçekleşiyor.

McGahn'in uzun zamandır beklenen sorgusu, geçen ay federal mahkemede varılan anlaşma sonucu yapılacak. Sorgulamanın içeriği bir hafta içinde kamuoyuna açıklanacak. Trump'ın Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü Rusya soruşturmasını engelleyip-engellemediğini mercek altına alan Demokrat Partililer, Trump'ın talimatı üzerine 2019 yılı Nisan ayında Kongre'nin ifadeye çağırmasına rağmen bu çağrıya yanıt vermeyen McGahn'ı dava etmişti.

Yine 2019 yılı Nisan ayında Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'ın raporunun redakte edilmiş versiyonunu kamuoyuna açıklamıştı. Mueller, raporda, Trump'ı adaleti engelleme suçlamasından aklamıyor, ancak Adalet Bakanlığı'nın görev başındaki bir başkana suçlama yöneltilemeyeceği şeklindeki kuralı nedeniyle Trump hakkında cezai işlem başlatılmasını da önermiyordu. Raporda, Trump'ın soruşturmayı zorlaştırma çabalarını anlatan Beyaz Saray avukatı McGahn'le yapılan görüşmelerden bölümler yer almıştı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu McGahn'in ifadesine başvurmak için yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanmış olsa da mahkemede varılan anlaşma, komisyon üyelerinin McGahn'den yeni bilgi edinememesini neredeyse garantilemiş durumda. Taraflar, McGahn'in sadece kapalı kapılar ardında ve Mueller'ın raporunun kamuoyuna açıklanan kısımlarında adının geçtiği verilerle ilgili sorgulanması konusunda anlaşmaya vardı.

Ancak Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar yine de Trump'ın başkanlığı sonrasında olsa bile bir emsal oluşturmak amacıyla McGahn'in sorgusunu gerçekleştirmekten geri adım atmadı. Komisyon Başkanı Jerry Nadler, McGahn'in ifadesine ilişkin anlaşmanın bir iyi niyet uzlaşısı olduğunu, komisyonun anayasal sorumluluğu olan denetim görevini gelecek için de koruduğunu, hükümetin yürütme kolunun hassas imtiyazlarını güvence altına aldığını kaydetti.

Demokrat Partililer'in McGahn'in ifadesinden nasıl yararlanacakları netlik kazanmış değil.

Don McGahn, Beyaz Saray avukatı olarak Mueller ve ekibinin yürüttüğü Rusya soruşturmasına ilişkin yakından bilgi sahibi olan bir yetkiliydi. Mueller'ın raporunda adı yüzlerce kez geçen McGahn, Trump'a karşı kilit görgü tanıklarından biri haline gelmişti.

Rusya soruşturmasının durdurulması için Trump'ın üst üste giriştiği çabaları Mueller'ın ekibine anlatan McGahn, Trump'tan aldığı talimatların kendisini rahatsız ettiğini de söylemişti. McGahn'e göre Trump, kendisinden, o dönemdeki Adalet Bakanı Bakanı Jeff Sessions'ı arayıp Rusya soruşturmasına geri dönme talimatı vermesini istedi.

McGahn ayrıca Trump'ın o dönemdeki Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'a Robert Mueller'ı soruşturmadan çekmesi için kendisinden ısrarla istediğini söylemişti.

Don McGahn ayrıca dönemin FBI Başkanı James Comey'nin Trump tarafından görevden alınmasına yol açan şartları da anlatmıştı. Comey'nin görevine son verildiğine ilişkin mektupta Trump'a kişisel olarak soruşturma altında olmadığı yönünde güvence verdiği bilgisinin eklenmesindeki ısrarı da McGahn'in anlattıkları arasında yer alıyor.

Eski Başkan Trump dönemindeki Adalet Bakanlığı, Bölge Yargıcı Ketanji Brown'ın 2019 yılında Trump'ın yakın danışmanlarının Kongre'de ifade vermekten muaf olduklarına ilişkin argümanları reddetmesine rağmen McGahn'in sorgulanmaması için mücadele etmişti. McGahn ve Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu arasında anlaşmaya varılması için Biden yönetimi aracı oldu.

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