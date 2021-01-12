Temsilciler Meclisi Trump’ın Görevden Alınmasını Oylayacak

ABD Kongresi’ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi Salı günü Trump’ın görevden alınması talebiyle 25’inci maddenin işletilmesini oylayacak. Bir sonraki gün de Başkan Trump’ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Kongre’de yaşanan olayları kışkırtmakla suçladıkları Başkan Donald Trump’ın görevden alınması için Anayasa’nın 25’inci ek maddesinin işletilmesi amacıyla bir tasarı sundu. Ancak Cumhuriyetçiler sözlü oylamada, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in anayasal yetkisini kullanarak Başkan Trump’ın görevden alınmasını öngören tasarıyı engelledi. Tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Alex Mooney, “Temsilciler Meclisi seçimle göreve gelmiş bir başkanın görevden alınmasını talep eden bir tasarıyı herhangi bir oturum ya da tartışma yapılmadan asla kabul etmemeli” dedi. Mike Pence’in 24 saat süresi olacak Temsilciler Meclisi’nin Salı günü bu tasarıyı oylaması ve tasarının Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Kongre’nin alt kanadından geçmesi bekleniyor. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence’in buna yanıt vermesi için 24 saat süresi olacak.

Aksi taktirde Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump hakkında ikinci kez azil sürecini başlatması bekleniyor. Temsilciler Meclisi’nde azil oylamasının Çarşamba günü yapılabileceği belirtiliyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence 25’inci maddenin işletilmesinden yana bir yol izleyeceğine ilişkin sinyal vermedi, ancak ABD basınına yansıyan haberlere göre bu olasılığı da dışlamadı. Başkan Donald Trump’ın bu şekilde görevden alınabilmesi için Kabine’nin çoğunluğunun buna destek vermesi gerekiyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçiler’in Trump’ın “dengesiz ve istikrarsız kışkırtma adımlarına” imkan verdiğini, Cumhuriyetçiler’in “suça iştirak etmesinin Amerika’yı tehlikeye attığını ve demokrasiye zarar verdiğini” savundu. Anayasa’nın 25’inci ek maddesi görevini yapamayacak durumda olduğu hallerde başkan yardımcısının ve kabinenin başkanı görevden almasını öngörüyor. Başta Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi olmak üzere birçok Demokrat, Trump’ın 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devredene kadar geçecek sürede ülke için tehlikeli kararlar almasından endişe ettiklerini dile getiriyor.

Cumhuriyetçiler arasında da Başkan Trump’ın istifa etmesi çağrısı yapanların sayısı artıyor. Son olarak Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Pennsylvania Senatörü Pat Toomey, Trump'a istifa etmesi çağrısında bulundu. Pence’ten yanıt gelmezse azil sürecinde harekete geçilecek Demokratlar Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ABD Anayasası’nın 25’inci maddesinin işletilmesi talebine yanıt vermemesi halinde, Trump hakkında yeni azil sürecini resmen başlatacaklarını açıkladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Bir sonraki adımda genel kurula azil tasarısını getireceğiz. Başkan’ın Amerika’ya yönelik tehdidi aciliyet taşıyor. O nedenle biz de acil şekilde harekete geçeceğiz” dedi. Temsilciler Meclisi’ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump ‘‘isyanı teşvikle’’ suçlanıyor. Azil tasarısının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi halinde, Cumhuriyetçi Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak. Trump hakkındaki azil suçlamasını kaleme alan Kongre üyeleri Temsilciler Mecllisi’nden en az 214 üyenin desteğini garantilediklerini belirtti.