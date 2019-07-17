HABER

Temsilciler Meclisi Trump’ın Sözlerini Kınadı

17.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump’ın 4 kadın Demokrat Kongre üyesine yönelik sözlerini kınayan bir tasarıyı kabul etti. Cumhuriyetçi Parti’den 4 üye de tasarıya destek verdi

Temsilciler Meclisi Trump’ın Sözlerini Kınadı

Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump’ın 4 kadın Demokrat Kongre üyesine yönelik sözlerini kınayan bir tasarıyı kabul etti. Cumhuriyetçi Parti’den 4 üye de tasarıya destek verdi.

Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği karar tasarısında “Trump’ın yeni Amerikalılar ve siyahlara korku ve nefreti meşrulaştıran ırkçı yorumları” kınanıyor.

Trump’ın Kongre üyelerine yönelik ülkeyi terkedin çağrısı birçok kesim tarafından “ırkçı” olarak nitelenmişti.

Oylamada 4 Cumhuriyetçi üye de tasarıya destek verdi.

Kısa süre önce Cumhuriyetçi Parti’den ayrılan Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash da tasarıya destek veren isimlerdendi.

Tasarı 187’ye karşı 240 oyla kabul edildi.

Demokratlar’ın tamamı tasarıya destek verdi.

Bu tür bir tasarının kabul edilmesi sembolik olmakla birlikte oldukça nadir görülen bir durum.

Başkan Donald Trump Demokrat Parti’nin 4 kadın üyesi için “sevmiyorlarsa ülkeye terkedibilirler” demişti.

Irkçılıkla suçlanan Trump sözlerini savunmuş ve ırkçı olmadığını belirtmişti.

PARTNER Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiasıNATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası
Rusya Ukraynalı Denizcileri Serbest BırakmıyorRusya Ukraynalı Denizcileri Serbest Bırakmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

'Güçlü ve bağımsız Türkiye için Erdoğan kendi yolundan gidiyor'

'Güçlü ve bağımsız Türkiye için Erdoğan kendi yolundan gidiyor'

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a kınama!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Donald Trump'tan İran itirafı: Obama denedi, işe yaramıyor

Trump'tan itiraf gibi açıklama: Obama denedi, işe yaramıyor

ABD'den flaş hamle! Myanmarlı komutanların ülkeye girişini yasakladılar!

Ülkeye girişlerini yasakladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.