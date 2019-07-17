Temsilciler Meclisi Trump’ın Sözlerini Kınadı

Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump’ın 4 kadın Demokrat Kongre üyesine yönelik sözlerini kınayan bir tasarıyı kabul etti. Cumhuriyetçi Parti’den 4 üye de tasarıya destek verdi.

Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği karar tasarısında “Trump’ın yeni Amerikalılar ve siyahlara korku ve nefreti meşrulaştıran ırkçı yorumları” kınanıyor.

Trump’ın Kongre üyelerine yönelik ülkeyi terkedin çağrısı birçok kesim tarafından “ırkçı” olarak nitelenmişti.

Oylamada 4 Cumhuriyetçi üye de tasarıya destek verdi.

Kısa süre önce Cumhuriyetçi Parti’den ayrılan Temsilciler Meclisi üyesi Justin Amash da tasarıya destek veren isimlerdendi.

Tasarı 187’ye karşı 240 oyla kabul edildi.

Demokratlar’ın tamamı tasarıya destek verdi.

Bu tür bir tasarının kabul edilmesi sembolik olmakla birlikte oldukça nadir görülen bir durum.

Başkan Donald Trump Demokrat Parti’nin 4 kadın üyesi için “sevmiyorlarsa ülkeye terkedibilirler” demişti.

Irkçılıkla suçlanan Trump sözlerini savunmuş ve ırkçı olmadığını belirtmişti.

