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Temsilciler Meclisi, Trump'ın "ulusal acil durum" kararını iptal edecek tasarıyı onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 04:11 | Son Güncelleme

Tasarının bir sonraki adresi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato olacak

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptal edilmesini öngören tasarıyı onayladı.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada 245 vekil tasarı lehinde oy kullanırken, 182 vekil ise "hayır" oyu verdi.

Bu sonuçla Genel Kurulda kabul edilen yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoya gönderildi. Tasarının, birkaç hafta içinde Senatoda oylanacağı bildirildi.

Tasarıda, ABD Başkanı Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" geçersiz kılınması ve Trump'ın ABD-Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için daha önceden ayrılan bütçeden fazla bir rakamın tahsis edilmemesi öngörülüyor.

Temsilciler Meclisindeki tüm Demokrat vekiller tasarının kabulü yönünde oy kullanırken, bazı Cumhuriyetçi vekillerin de tasarıya destek verdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi, Kongredeki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde 35 günlüğüne kapanmıştı.

Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

15 Şubat'ta federal hükümet yeniden açılmış ancak istediği fonu alamayan Trump, duvarın finansmanını mümkün kılabilmek amacıyla güney sınırındaki şiddet olaylarını gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmişti.

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