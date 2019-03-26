Temsilciler Meclisi Trump’ın Vetosunu Aşamadı 

Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın ulusal acil durum ilanının iptaline yönelik vetosunu geçersiz kılmak amacıyla yapılan oylamada yeterli oy sayısına ulaşılamadı. ABD Kongresi Başkan Trump’ın Meksika sınırına duvar örülmesi için ilan ettiği ulusal acil durumu geçersiz kılan tasarıyı kabul etmiş, Trump ise Başkan olarak ilk vetosunu kullanmıştı. Başkan Trump geçtiğimiz ay ABD’nin Meksika sınırına duvar projesi için kaynak bulmak amacıyla ulusal acil durum ilan etmişti. Ancak Kongre’nin her iki kanadında yapılan oylamada Trump’ın ulusal acil durum ilanına karşı çıkan tasarılar kabul edilmiş, Trump da tasarıyı veto etmişti. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın vetosunu geçersiz kılmak üzere oylama yapıldı. Tasarının kabul edilmesi için Temsilciler Meclisi’nde üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyordu. Ancak oylamada Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin desteği alınamadığı için yeterli oy sayısına ulaşılamadı. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde tasarıya destek 248 oyda kaldı.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylamadan çıkan bu sonuçla, Başkan Trump Meksika sınırına duvar inşası için yönlendirilmesini talep ettiği federal ödenek kaynaklarını kullanabilecek. Başkan Trump’ın ulusal acil durum ilanına ilişkin mücadelenin mahkemelerde devam etmesi bekleniyor. 16 eyalet geçtiğimiz Şubat ayında Trump’ın ulusal acil durum ilanını bloke etmek amacıyla konuyu mahkemeye taşımıştı. Trump 15 Şubat’ta sınıra duvar projesi için Kongre’yi baypas etmek ve daha önce Kongre tarafından onaylanan ancak başka projelere ayrılan kaynakları kullanabilmek amacıyla ulusal acil durum ilan etmişti. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato Trump’ın ulusal acil durum ilanını oyladıkları tasarıyla sonlandırmış, Trump da 15 Mart’ta bu tasarıyı veto etmişti. Demokratlar, Cumhuriyetçi Başkan’ın Meksika sınırına duvar inşası için bütçe vermeyi reddeden Kongre’yi baypas ederek yetki alanını aştığını savundu. ABD Anayasası uyarınca harcama yetkisi denetimi yasama erkinin elinde bulunuyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi “Amerika’nın kurucuları monarşiyi reddedip demokrasi istedi. Biz ABD Başkanı’na değil Anayasaya bağlılık için yemin ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.