Temsilciler Meclisi Türkiye’ye yaptırımları onayladı

Tasarıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal varlığının da araştırılması isteniyor.ABD Temsilciler Meclisi'nde 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarısının yanı sıra Türkiye'ye yaptırımlar öngören yasa tasarısı da oylamaya sunuldu. ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırımlar öngören yasa tasarısı dün 16’ya karşı 403 oyla kabul edildi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin oyları ile kabul edilen tasarı bazı hükümet üyeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst düzey komutanları ile Türk ordusuna yönelik yaptırımlar öngörüyor. Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Senato tarafından kabul edilmesi ve ardından Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması isteniyor

16 maddelik tasarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığının da araştırılması isteniyor. Metinde, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanının, Maliye Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü ile istişarede bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlığı, yatırımları, iş ilişkileri ve ilgili diğer gelir kaynaklarına ilişkin bir rapor hazırlanmasına dair bir madde yer alıyor.