Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar’ın Acı Günü

Minneapolis yerel medyası, ABD Temsilciler Meclisi'nin Somali doğumlu Demokrat Partili üyesi İlhan Omar’ın babasının Corona virüsü enfeksiyonunun yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Minnesota eyaleti temsilcisi İlhan Omar, Pazartesi gecesi geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında, ''Çok derin keder ve acıyla babama veda ediyorum. Babamın benim için, onu tanıyan ve sevenler için ne ifade ettiğini anlatmaya kelimeler yetmez'' dedi.

Politico'ya göre 1995 yılında, Somali'de iç savaş devam ettiği dönemde Amerika'ya mülteci olarak göç eden İlhan Omar ve babası Nur Muhammed Omar Minnesota eyaletinin Minneapolis kentine yerleşmişlerdi.

İlhan Omar, 2018 yılı Kasım ayında yapılan Kongre ara seçimlerinde Michigan eyaletinden Rachida Tlaib'le birlikte Amerikan Kongresi'ne seçilen ilk Müslüman kadın temsilciler olmuştu.

