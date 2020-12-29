Temsilciler Meclisi Vetolu Savunma Bütçesini Yeniden Onayladı

Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın veto ettiği savunma bütçesi yasa tasarısını yeniden onaylayarak, başkanlık vetosunun ilk defa geçersiz kılınması yolundaki ilk adımı attı.
Meclis üyeleri vetoyu geçersiz kılmak için 87’ye karşı 322 oy kullandı. Bu fark, vetonun aşılması için gereken üçte ikinin çok üzerinde. Senato’nun da bu hafta vetoyu geçersiz kılmak için oy kullanması bekleniyor, bu oylamada da üçte iki çoğunluk gerekiyor.
Vetonun aşılması, 212 Demokrat, 109 Cumhuriyetçi ve bir bağımsız üye tarafından desteklendi. 20 Demokrat, 66 Cumhuriyetçi ve bir bağımsız üye de vetonun aşılmasına karşı çıktı.
Başkan Trump, başarısız olan yeniden seçim kampanyası sırasında kendisine karşı önyargılı davrandığını iddia ettiği sosyal medya şirketlerini sınırlayamadığını söyleyerek savunma tasarısını geçen hafta veto etti. Trump, İç Savaş sırasında köleliği savunan güney eyaletlerinin komutanlarının adlarını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesine izin verilmesine de karşı çıkıyor. Trump ayrıca hiçbir kanıt sunmadan savunma tasarısının en büyük kazananının Çin olacağını iddia etti.
NDAA Türkiye’yi de etkiledi
Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen savunma tasarısı, ABD askerleri için yüzde 3 maaş zammı öngörüyor ve askeri programlarda ve inşaatta 740 milyar dolardan fazla yetki veriyor.
Yasanın hükümleri arasında Türkiye’ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları çerçevesinde getirilen yaptırımların, tasarının yasalaşmasından itibaren 30 gün içinde uygulanması zorunluluğunu da yer alıyor. Ancak ABD yönetimi, tasarı yasalaşmadan Türkiye’ye yaptırım uygulama kararını açıkladı.
Pelosi: “Üzerimize düşeni yaptık”
Oylamadan sonra konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, "Başkanın tehlikeli sabotaj çabalarına rağmen" NDAA'in yasalaşmasını sağlamak için üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.
Pelosi, "Trump pervasız vetosuyla, askerlerimizin risk prim zammını reddetti, küresel barış ve güvenlik için temel güvenceleri ortadan kaldırdı ve askeri üsleri yeniden adlandırmak için ezici bir şekilde partiler üstü eylemi engelleyerek, ulusumuzun ırkçılıkla mücadele çabalarıyla değerlerinin altını oydu’’ dedi.
Trump, dört yıllık görev süresi boyunca, sadece birkaç Cumhuriyetçi’nin kendisine açıkça karşı çıkması dışında, Kongre'de parti disiplinini sağlamayı başardı. Yaygın olarak kabul gören savunma tasarısına Temsilciler Meclisi’nde iki partinin de desteği, Trump'ın görevden ayrılmadan önceki son haftalardaki etkisinin sınırlarını gösterdi. Savunma tasarısı oylaması, 130 Cumhuriyetçi temsilcinin, Trump’ın desteklediği Corona virüsü yardım çeklerini 2.000 dolara çıkarma planına karşı oy vermesinden birkaç dakika sonra geldi. Temsilciler Meclisi daha büyük ödemeleri onaylamıştı; ancak bu plan, Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Bu da Trump'ın Kongre üzerindeki etkisinin azaldığının bir başka işareti olarak yorumlanıyor.
Trump veto mesajında, tasarının dış politika hedeflerini "özellikle ABD askerlerini eve getirme çabalarını" kısıtladığını da belirtti. Trump, tasarıdaki Afganistan ve Almanya'dan binlerce askeri geri çekme planına şartlar getiren hükümlere atıfta bulunuyordu. Tasarı, Savunma Bakanlığı’nın önerilen geri çekilmelerin ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atmayacağını onaylayan raporlar sunması şartı getiriyor.
Cumhuriyetçi McCarthy oylamayı kaçırdı
Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy oylamayı kaçırdı, ancak Cumhuriyetçi Parti üyesi Wyoming Temsilcisi Liz Cheney, Meclis Silahlı Hizmetler Komisyonu’ndaki en kıdemli Cumhuriyetçi olan Teksas Temsilcisi Mac Thornberry'nin yaptığı gibi, vetonun geçersiz kılınmasını destekledi. Tasarının adı bu yıl emekli olan Thornberry onuruna verildi. Tasarının Tam adı William M. “Mac” Thornberry 2021 Mali Yılı İçin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası.
Senato, başkanlık vetosunu geçersiz kılmak için gerekecek marjın çok üzerinde bir farkla 13’e karşı 84 oyla, tasarıyı bu ayın başlarında onaylamıştı. Trump, daha önce sekiz yasa tasarısını veto etti. Trump'ın imzası olmadan tasarıların kanun haline gelmesi için Kongre’nin iki kanadından da ihtiyaç duyulan üçte ikilik oyçokluğuna ulaşamadığından, bu vetolar aşılamadı.
Trump ile nadiren fikir ayrılığına düşen Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da Başkan’ın veto tehdidine rağmen savunma bütçesi yasa tasarısının kabul edilmesi çağrısında bulunmuştu. McConnell, yaklaşık altmış yıldır süren savunma politikası tasarısını kabul etme serisini sürdürmenin Kongre için önemli olduğunu söylemişti.
Savunma Bakanlığı’nın politika hedeflerini belirleyen tasarı, birlik seviyeleri, yeni silah sistemleri ve askeri hazırlık, personel politikası ve diğer askeri hedeflerle ilgili kararları somutlaştırıyor. Askeri inşaatlar da dahil pek çok program ancak yasa tasarısı onaylanırsa yürürlüğe girebilir.