Temsilciler Meclisi Vetolu Savunma Bütçesini Yeniden Onayladı

Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın veto ettiği savunma bütçesi yasa tasarısını yeniden onaylayarak, başkanlık vetosunun ilk defa geçersiz kılınması yolundaki ilk adımı attı.

Meclis üyeleri vetoyu geçersiz kılmak için 87’ye karşı 322 oy kullandı. Bu fark, vetonun aşılması için gereken üçte ikinin çok üzerinde. Senato’nun da bu hafta vetoyu geçersiz kılmak için oy kullanması bekleniyor, bu oylamada da üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Vetonun aşılması, 212 Demokrat, 109 Cumhuriyetçi ve bir bağımsız üye tarafından desteklendi. 20 Demokrat, 66 Cumhuriyetçi ve bir bağımsız üye de vetonun aşılmasına karşı çıktı.

Başkan Trump, başarısız olan yeniden seçim kampanyası sırasında kendisine karşı önyargılı davrandığını iddia ettiği sosyal medya şirketlerini sınırlayamadığını söyleyerek savunma tasarısını geçen hafta veto etti. Trump, İç Savaş sırasında köleliği savunan güney eyaletlerinin komutanlarının adlarını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesine izin verilmesine de karşı çıkıyor. Trump ayrıca hiçbir kanıt sunmadan savunma tasarısının en büyük kazananının Çin olacağını iddia etti.