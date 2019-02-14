Temsilciler Meclisi Yemen'de Suudilere Desteğin Kesilmesini Kararlaştırdı

Suudilerin liderliğindeki koalisyonun düzenlediği hava operasyonlarında, bugüne dek defalarca kez hastane ve okul binaları da vuruldu.

Yemen’de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle, İran destekli Husiler arasında 2014 yılından bu yana devam eden çatışmalarda, bugüne dek binlerce sivil hayatını kaybetti. Çatışmalar ülke ekonomisini çökertirken, tarihin en büyük insani krizlerinden birinin yaşanmasına neden oluyor.

Amerika hali hazırda Yemen’de devam eden iç karışıklığa karşı, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona, istihbarat ve lojistik destek sağlıyor.

Geçen yılın sonlarına doğru da benzer bir karar yine kabul edilmişti.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde, Amerika’nın Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören karar kabul edildi. Bir sonraki oylama Senato’da yapılacak eğer orada da onay alırsa karar, Başkan Trump’ın önüne gidecek.

Ancak Suudi Arabistan’a Amerika Kongresi’nde gösterilen tepkinin tek nedeni Yemen konusu değil. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluk binasına girdikten sonra öldürülmesi de tepkilerin bir başka nedeni.

Temsilciler Meclisi Demokrat Partili üyesi Ro Khanna yaptığı açıklamada, Kongre’nin elinde Suudilere gerek Kaşıkçı gerekse Yemen konusunda bir mesaj verme şansı olduğunu söyledi.

Kongrenin kadın temsilcilerinden Barbara Lee de Amerika’nın Yemen savaşına desteği ve ortaya insani bir kriz çıkmasına yardımcı olmasını “utanç verici” olarak niteledi.

1973 yılında Vietnam konusunda yasalaşan Savaş Yetkisi Yasası, Kongre’ye, resmen ilan edilmemiş bir savaş durumunda Amerika askerlerini geri çekme hakkı tanıyor.

Ancak Beyaz Saray Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona verilen desteğin bu yasa kapsamına girmediğini çünkü Amerika askerlerinin doğrudan operasyonlara katılmadığını savunuyor.

Tasarının Senato’dan da geçip Başkan Trump’ın önüne gitmesi halinde Başkan’ın bunu veto edebileceği ifade ediliyor.

