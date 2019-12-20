Temsilciler Meclisi yeni ticaret anlaşmasını onayladı

Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması (USMCA) genel kurulda 41'e karşı 385 oy ile kabul edildi.

Söz konusu anlaşma tasarısının, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan azil oylamasından bir gün sonra geçmesi dikkati çekerken, oylamada 38 Demokrat, 2 Cumhuriyetçi ve 1 bağımsız vekil "Hayır" oyu kullandı.

Trump'a yönelik azil sürecindeki rolüyle bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarıya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'a siyasi puan kazandırma noktasında endişeli olmadıklarını belirtti.

Pelosi, "ABD'nin çalışan ailelerini desteklemek için bir araya gelebilmemiz herkese yarar sağlar. Başkan buradan kendisine pay çıkarabilir ancak bu durum, bizim anlaşmayı onaylamamıza engel olmaz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN BAŞKANLIK VAADİ GERÇEK OLUYOR



Trump, 2016 başkanlık seçimleri kapsamında, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı ABD ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle iptal edeceğini vadetmiş, bunun yerine ülke çıkarlarını daha iyi koruyacağını ileri sürdüğü yeni bir ticaret anlaşması imzalanması gerektiğini savunmuştu.