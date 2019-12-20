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Temsilciler Meclisi yeni ticaret anlaşmasını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 06:34 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın ekonomi politikalarında simgelesel bir yeri olan Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı.

Temsilciler Meclisi yeni ticaret anlaşmasını onayladı

Kuzey Amerika Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alacak olan Yeni Serbest Ticaret Anlaşması (USMCA) genel kurulda 41'e karşı 385 oy ile kabul edildi.

Söz konusu anlaşma tasarısının, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan azil oylamasından bir gün sonra geçmesi dikkati çekerken, oylamada 38 Demokrat, 2 Cumhuriyetçi ve 1 bağımsız vekil "Hayır" oyu kullandı.

Trump'a yönelik azil sürecindeki rolüyle bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarıya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump'a siyasi puan kazandırma noktasında endişeli olmadıklarını belirtti.

Pelosi, "ABD'nin çalışan ailelerini desteklemek için bir araya gelebilmemiz herkese yarar sağlar. Başkan buradan kendisine pay çıkarabilir ancak bu durum, bizim anlaşmayı onaylamamıza engel olmaz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN BAŞKANLIK VAADİ GERÇEK OLUYOR

Trump, 2016 başkanlık seçimleri kapsamında, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı ABD ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle iptal edeceğini vadetmiş, bunun yerine ülke çıkarlarını daha iyi koruyacağını ileri sürdüğü yeni bir ticaret anlaşması imzalanması gerektiğini savunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi de buna ilişkin, 11 Aralık'ta NAFTA'nın yerini alacak USMCA'yı onaylamıştı. - USMCA'nın NAFTA'dan farkları

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor.

ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak için istediği biliniyor.

Sıfır gümrük vergisine ilişkin yeni düzenleme, otomobil parçalarının yüzde 40 ila 45'inin saatte en az 16 dolar ücret ödenen işçilerce de yapılması şart koşuyor. Bu iki kuralın, sadece Meksika'nın otomotiv sektörüne zarar vermekle kalmayıp, tüm kıtada otomobil fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

Fiyatlardaki artışın ise, talebi düşürmek suretiyle, otomotiv sektörünün aleyhine işleyeceği ifade ediliyor.

NAFTA'nın aksine süre sınırı da bulunan USMCA, üye ülkelerce 6 yılda bir gözden geçirilebilecek ve uzatılmaması halinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 yılda iptal olacak.

Kaynak: AA

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