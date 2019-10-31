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Temsilciler Meclisi’nde Azil Sürecindeki İlk Oylama

31.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve atılması gereken adımlar konusundaki ayrıntıları içeren tasarı 435 sandalyeli meclisin oyuna sunuluyor. Oylama, azil sürecinin şu anda Kongre’deki iki parti içerisinde ne kadar desteğe sahip olduğunun ilk resmi testi olması bakımından önem taşıyor

Temsilciler Meclisi’nde Azil Sürecindeki İlk Oylama

Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve atılması gereken adımları içeren tasarı 435 sandalyeli meclisin oyuna sunuluyor

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bugün ilk kez oylama yapıyor. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve atılması gereken adımları içeren tasarı 435 sandalyeli meclisin oyuna sunuluyor.

Oylama, azil sürecinin şu anda Kongre’deki iki parti içerisinde ne kadar desteğe sahip olduğunun ilk resmi testi olması bakımından önem taşıyor. 435 sandalyeden 224’ünü elinde bulunduran Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk parti konumunda ve tasarının geçmesi için salt çoğunluk yetiyor.

Tasarı, azil süreci kapsamında kamuoyuna açık Kongre oturumları düzenlenmesi ve kapalı kapılar ardındaki toplantıların dökümlerinin yayınlanması çağrısını içeriyor. Tasarı ayrıca, süreç ilerlerken Cumhuriyetçi milletvekilleri ve Trump’ın sahip olacağı hakları listeliyor.

Cumhuriyetçiler Demokratlar’ı, Trump’ın haklarını çiğnemek ve süreci çok gizli yürütmekle suçluyordu.

ABD Anayasası, azil soruşturması konusundaki temel kuralları belirlemede Temsilciler Meclisi’ne geniş yetkiler tanıyor. Soruşturmalarla ilgili Meclis kurallarına uyduklarını savunan Demokratlar, Trump’a karşı yürüttükleri bu girişimin parçası olarak kamuoyuna açık oturumlar düzenleyecekleri sözünü verdi.

Kapalı kapılar ardındaki oturumda kilit isim konuşacak

Öte yandan Temsilciler Meclisi bugün süreçle alakalı önemli bir oturuma daha sahne olacak. Başkan Trump’ın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Rusya konusundaki ana isim olan Tim Morrison kapalı kapılan ardında ifade verecek.

Azil soruşturmasını yürüten üç komisyonun üyeleri, oturumda Morrison’dan, Trump’ın Ukrayna’yla temasları hakkında yeni ayrıntılar vermesini bekliyor. Morrison, müzakerelerin içerisinde doğrudan yer almış bir isim. Oysa Cumhuriyetçiler, soruşturmanın şimdiye kadarki safhasının çoğunlukla ikinci el kaynaklara dayandığı suçlamasını yöneltiyordu.

Komisyon üyeleri, çok daha tanınmış bir isim olan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan da gelecek hafta ifade vermesini istedi. Daha önceki oturumlara çağrılanlar, Bolton’un, Beyaz Saray tarafından Trump’ın siyasi rakiplerini soruşturması için Ukrayna Cumhurbaşkanı üzerinde baskı uygulama çabasından alarma geçtiği yönünde ifade vermişti.

Temsilciler Meclisi’nin soruşturma sürecini tamamlayıp azil tasarısını genel kurula getirmesi halinde yine salt çoğunluk aranacak. Eğer yeterli sayıya ulaşılır ve tasarı meclisten geçerse, süreç Trump’ın azledilip-azledilmemesi konusunda “mahkeme” vazifesi görecek Senato’ya taşınacak. Ancak 100 üyeli Senato’da Cumhuriyetçiler çoğunlukta ve azil için salt çoğunluk yetmiyor, üçte ikilik çoğunluk gerekiyor.

Azil soruşturması, Başkan Trump’ın 25 Temmuz Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye görüşmesinde Ukrayna liderinden 2020 seçimlerinde olası Demokrat rakibi Joe Biden ve Ukrayna enerji şirketi Burisma’da bir dönem direktör olarak görev yapmış oğlunun iş faaliyetlerini araştırmasını istemesi konusuna odaklanıyor. Trump yanlış bir hareketinin olmadığında ısrarcı ve hakkında yürütülen azil soruşturmasını “düzmece” olarak niteliyor.

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