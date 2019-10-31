Temsilciler Meclisi’nde Azil Sürecindeki İlk Oylama

Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve atılması gereken adımları içeren tasarı 435 sandalyeli meclisin oyuna sunuluyor

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında bugün ilk kez oylama yapıyor. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği ve atılması gereken adımları içeren tasarı 435 sandalyeli meclisin oyuna sunuluyor.

Oylama, azil sürecinin şu anda Kongre’deki iki parti içerisinde ne kadar desteğe sahip olduğunun ilk resmi testi olması bakımından önem taşıyor. 435 sandalyeden 224’ünü elinde bulunduran Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk parti konumunda ve tasarının geçmesi için salt çoğunluk yetiyor.

Tasarı, azil süreci kapsamında kamuoyuna açık Kongre oturumları düzenlenmesi ve kapalı kapılar ardındaki toplantıların dökümlerinin yayınlanması çağrısını içeriyor. Tasarı ayrıca, süreç ilerlerken Cumhuriyetçi milletvekilleri ve Trump’ın sahip olacağı hakları listeliyor.

Cumhuriyetçiler Demokratlar’ı, Trump’ın haklarını çiğnemek ve süreci çok gizli yürütmekle suçluyordu.