Temsilciler Meclisi’nde Corona Oturumu

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ve diğer bazı üst düzey sağlık yetkilileri bugün Kongre'de ifade verecek. Yetkililerin oturumda Corona virüsü pandemisinin etkisini kaybettiğine lişkin hiçbir işaret olmadığını söylemeleri bekleniyor. Dr. Fauci, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield ile Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın Corona testi uygulamaları sorumlusu Amiral Brett Giroir, Corona pandemisiye ilgili incelemeler yapan Temsilciler Meclisi alt komisyonunda verecekleri ifade öncesi hazırladıkları ortak açılış konuşmasında ''Pandeminin ne kadar devam edeceği net olmamakla birlikte bir süre daha etkili olmaya devam edecek'' ifadesi yer alıyor. ABD hükümetinin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en yetkin ismi Dr. Fauci'nin, salgına karşı edinilen kazanımların kaybedildiği ve Amerika'nın salgına karşı nasıl bir yol izleyeceği konusuna belirsizliğin hakim olduğu bu ortamda Kongre üyelerini ve tüm Amerikalıları sosyal mesafeyi koruma ve maske takma gibi temel önlemleri almaya çağırması bekleniyor.

Uzmanların bugün ifade vereceği Temsilciler Meclisi Corona Krizi Alt Komisyonu, tıpkı Amerikan kamuoyu gibi okulların ve işyerlerinin nasıl açılacağı konusunda bölünmüş durumda. Corona enfeksiyonu vakalarının ABD'nin Güney ve Batı eyaletlerinde artması, hayatın kısa zamanda normale döneceği beklentilerinin askıya alınmasına neden oldu. Corona testine erişimin zor olması ve test sonuçlarının kısa sürede alınamaması, ABD'nin bazı eyaletlerinde hala bir sorun olmaya devam ediyor. Aşı çalışmalarında gelişmeler kaydedilse de henüz net bir sonuç alınmış değil. Dr. Anthony Fauci, son dönemde ABD kamuoyuna Corona salgınına karşı pervasızlık ve umursamazlık içinde olunamayacağını söyleyerek, sosyal mesafeyi koruma, maske takma ve barlar gibi kalabalık iç mekanlardan uzak durma mesajı veriyor. Bu mesaj, Fauci'ye kıyasla daha arka planda olmalarına rağmen Dr. Redfield ve Dr. Giroir tarafından da paylaşılıyor. Fauci tavrından ödün vermedi Dr. Fauci'nin Corona önlemleriyle ilgili tavrını ısrarla koruması, Başkan Donald Trump'ın bazı destekçilerinin tepkisini çekiyor, hatta Fauci'nin görevden uzaklaştırılması çağrılarının yeniden yükselmesine neden oluyor. Ancak geçmişte AIDS ve Ebola salgınlarıyla mücadelede büyük başarılara imza atmış olan Fauci, Trump ve Beyaz Saray'la açıkça polemiğe girmekten sakınarak mesajına sadık kalmayı sürdürüyor.

Dr. Fauci, bu hafta Associated Press ajansına verdiği söyleşide, Amerika'nın bazı eyaletlerinde maske takmaya karşı bir tavır sergilenmesinin kendisini rahatsız ettiğini söylemiş, "Bazı temel önlemler, yerine getirmeniz gereken esaslar vardır. Bunlardan biri herkesin maske takmasıdır" demişti. Fauci, Associated Press söyleşisinde ayrıca Amerika'nın virüsün ağır darbe indirdiği bazı Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerinin izinden gitmemesinin kendisini kaygılandırdığını belirtmişti. Fauci'nin sözünü ettiği Uzakdoğu ve Avrupa ülkeleri, ekonomik faaliyetleri durdurarak kontrolsuz yayılmayı önlemiş ve yerel çaplı vaka artışları olsa da daha az sayıda yeni vakanın ortaya çıkmasını sağlamıştı. Güney eyaletlerinde artış kaygı yaratıyor Amerika virüsün yayılmaya başladığı ilk dönemde başarı kaydetmiş olmasına rağmen yeni vakaların sayısını düşürmeyi başaramamıştı. Güneş Kuşağı olarak bilinen Güney eyaletlerinde son haftalarda vakaların hızla artması, günlük vaka sayılarını 60 ila 70 bin seviyesine çıkarmıştı. Ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması ve buna bağlı olarak özellikle gençler arasında sosyalleşmenin artması, vaka sayılarının yükselmesinde önemli rol oynadı. Hastanelerin acil servislerine yapılan başvurular, hastaneye yatırılan hasta ve ölüm vakası sayısında artış sürüyor.