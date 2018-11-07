Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Senato’da Cumhuriyetçi Çoğunluk

Amerika’daki kritik ara seçimlerde sonuçlar şekilleniyor. ABD basınına göre Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler’in elinden alırken, Cumhuriyetçiler ise Senato’daki çoğunluklarını korudu.

Amerika’da haftalardır gündemin bir numarası olan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin tamamı olan 435 sandelyeyle, 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi ve 36 valilik pozisyonu için yarışıldı.

Seçimden önce Cumhuriyetçiler Kongre’nin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato’da üstünlüğe sahipti.

6 Kasım ara seçimlerinin şu ana kadar kesinleşen sonuçları itibarıyla Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar çoğunluğu elde etti. NBC’nin geçtiği rakamlara göre, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın 229, Cumhuriyetçiler’in de 206 sandalyeye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Senato’da ise Cumhuriyetçiler çoğunluğu korumanın ötesinde, Demokratlarla aralarındaki farkı daha da arttırdı.

Texas eyaletindeki senatörlük seçimi de Demokrat aday O'Rourke'la Cumhuriyetçi Ted Cruz arasında kıyasıya bir yarışa sahne oldu. Amerikan medyasına göre, Cruz yarışı az farkla kazandı.