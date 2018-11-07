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Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Senato’da Cumhuriyetçi Çoğunluk

07.11.2018 07:32 | Son Güncelleme

Amerika’daki kritik ara seçimlerde sonuçlar şekilleniyor. ABD basınına göre Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler’den alırken, Cumhuriyetçiler ise Senato’daki çoğunluklarını korudu. Başkan Trump ilk açıklamasında "Bu gece muazzam bir başarıydı. Herkese teşekkürler" dedi

Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Senato’da Cumhuriyetçi Çoğunluk

Amerika’daki kritik ara seçimlerde sonuçlar şekilleniyor. ABD basınına göre Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu Cumhuriyetçiler’in elinden alırken, Cumhuriyetçiler ise Senato’daki çoğunluklarını korudu.

Amerika’da haftalardır gündemin bir numarası olan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin tamamı olan 435 sandelyeyle, 100 üyeli Senato’nun 35 üyesi ve 36 valilik pozisyonu için yarışıldı.

Seçimden önce Cumhuriyetçiler Kongre’nin her iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato’da üstünlüğe sahipti.

6 Kasım ara seçimlerinin şu ana kadar kesinleşen sonuçları itibarıyla Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar çoğunluğu elde etti. NBC’nin geçtiği rakamlara göre, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın 229, Cumhuriyetçiler’in de 206 sandalyeye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Senato’da ise Cumhuriyetçiler çoğunluğu korumanın ötesinde, Demokratlarla aralarındaki farkı daha da arttırdı.

Texas eyaletindeki senatörlük seçimi de Demokrat aday O'Rourke'la Cumhuriyetçi Ted Cruz arasında kıyasıya bir yarışa sahne oldu. Amerikan medyasına göre, Cruz yarışı az farkla kazandı.

Bir başka kritik eyalet de Florida’da da Cumhuriyetçiler hem Senato hem de valilik seçimini kazandı. Cumhuriyetçiler Kuzey Dakota ve Indiana’da da Demokrat senatörleri yerinden etti.

Başkan Trump, sonuçların şekillenmeye başlamasından sonraki ilk açıklamasında, "Bu gece muazzam bir başarıydı. Herkese teşekkürler" dedi. Trump açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

Seçimlerde iki Müslüman kadın Demokrat Parti’den Temsilciler Meclisi’ne girdi. Rashida Tlaib Michigan’dan, Ilhan Ömer de Minnesota’dan milletvekili seçildi.

Bu arada seçimlerde yarışan eşi Türk asıllı Lauren Arikan da, Maryland eyaleti meclisine girmeyi başardı. Arikan, Amerika'da bir eyalet meclisine milletvekili olarak seçilmeyi başaran Türk soyadlı ilk kişi oldu.

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