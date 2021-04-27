Temsilciler Meclisi’nde Dengeler Değişebilir

ABD’de 10 yılda bir yapılan son nüfus sayımının sonuçlarına göre Teksas, Florida ve Kuzey Carolina eyaletleri Kongre’de yeni koltuklar kazanması beklenen eyaletler arasında. Bu da Cumhuriyetçiler’in gelecek yıl yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nin kontrolunu yeniden ele geçirme şansını arttırabilir.

ABD nüfus sayımının Pazartesi günü açıklanan sonucuna göre ABD’deki nüfusun sayısı 331 milyon 449 bin 281. 2010’un ardından yüzde 7,4’lük artışa işaret eden bu rakam tarihteki en düşük ikinci nüfus artışı periyoduna da işaret ediyor.

Nüfus sayımının sonucu Corona virüsü salgını nedeniyle aylarca gecikmişti. ABD’de nüfus sayımının sonuçları eyaletlerin Temsilciler Meclisi’nde kaç koltuk sahibi olacağıyla kaynakların dağılımını doğrudan etkiliyor.

ABD Anayasası’na göre Temsilciler Meclisi’ndeki 435 koltuk ve her dört yılda bir ABD başkanını belirleyen Seçiciler Kurulu 50 eyalet arasında nüfusa orantılı olarak bölünüyor. Her eyalet Kongre’de en az bir koltuk sahibi oluyor.