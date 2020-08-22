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Temsilciler Meclisi’nde Posta Hizmetleri İçin Cumartesi Oturumu

22.08.2020 18:17 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi, başkanlık seçimlerinde uzaktan oy kullanılması tartışmalarının merkezindeki ABD Posta Hizmetleri'ne (USPS) 25 milyar dolarlık ek fon ayrılması ve yapılan bazı değişikliklerin geri çevrilmesi için hazırlanan tasarıyı görüşmek üzere, olağandışı bir Cumartesi oturumunda toplandı

Temsilciler Meclisi’nde Posta Hizmetleri İçin Cumartesi Oturumu

Temsilciler Meclisi, başkanlık seçimlerinde uzaktan oy kullanılması tartışmalarının merkezindeki ABD Posta Hizmetleri'ne (USPS) 25 milyar dolarlık ek fon ayrılması ve yapılan bazı değişikliklerin geri çevrilmesi için hazırlanan tasarıyı görüşmek üzere, olağandışı bir Cumartesi oturumunda toplandı. Demokratlar’ın kontrolundaki meclis, acil oturumda tasarıyı geçirme peşinde.

Demokratlar bu tasarıyla, şimdilik askıya alınan, hizmet kısıtlamaları, fazla mesailerin kaldırılması ve posta düzenleme cihazlarıyla posta toplama kutularının kaldırılması gibi değişiklikleri tamamen durdurmayı hedefliyor.

Tasarının mimarlarından Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, ‘’Bu değişiklikler ciddi gecikmelere neden oluyor. Ülkenin dört bir yanından gelen aksama haberleri, Posta Hizmetleri’nin etkinliğini tehdit ediyor ve demokrasimizin altını oyuyor’’ dedi.

Söz konusu değişiklikler Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışlarla ve Başkan Trump'ın müttefiki olmasıyla bilinen, geçen Haziran ayında da USPS Genel Müdürlüğü'ne atanan Louis DeJoy tarafından uygulamaya konmuştu.

ABD Kongresi'nde geçen cuma ilk kez ifade veren Louis DeJoy, başkanlık seçimi sürecinde posta hizmetlerinin "güvenli ve zamanında" yürütüleceği güvencesini vermişti.

Ancak DeJoy, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu'ndaki oturumda, son haftalarda hizmet dışı bırakılan posta tasnif makinalarının ve posta kutularının yeniden devreye sokulmayacağını söylemiş ve buna gerekçe olarak bu makinalara ihtiyaç olmamasını göstermişti.

DeJoy hafta başında da, posta ile oy kullanılmasında gecikmeye neden olacağı öne sürülen değişiklikleri, başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım’a kadar dondurduğunu açıklamış, daha fazla makina ve kutunun kaldırılmayacağını kaydetmişti..

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi’nden Cuma günü yapılan açıklamada ise Demokratlar’ın tasarısı eleştirildi. Açıklamada tasarı için, ‘’USPS’in reformlarının operasyonel değil de siyasi hedeflere ulaşmak için yaptığına dair basında yer alan kanıta dayanmayan sansasyonel suçlamalara aşırı bir tepki’’ denildi. Açıklamada, tasarı Senato’dan geçse bile Başkan Trump’a veto yönünde tavsiye verileceği de belirtildi.

Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden geçse de tasarının Cumhuriyetçiler’in ağırlıkta olduğu Senato’da kabul edilmesi beklenmiyor.

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