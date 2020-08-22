Temsilciler Meclisi’nde Posta Hizmetleri İçin Cumartesi Oturumu

Temsilciler Meclisi, başkanlık seçimlerinde uzaktan oy kullanılması tartışmalarının merkezindeki ABD Posta Hizmetleri'ne (USPS) 25 milyar dolarlık ek fon ayrılması ve yapılan bazı değişikliklerin geri çevrilmesi için hazırlanan tasarıyı görüşmek üzere, olağandışı bir Cumartesi oturumunda toplandı. Demokratlar’ın kontrolundaki meclis, acil oturumda tasarıyı geçirme peşinde.

Demokratlar bu tasarıyla, şimdilik askıya alınan, hizmet kısıtlamaları, fazla mesailerin kaldırılması ve posta düzenleme cihazlarıyla posta toplama kutularının kaldırılması gibi değişiklikleri tamamen durdurmayı hedefliyor.

Tasarının mimarlarından Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, ‘’Bu değişiklikler ciddi gecikmelere neden oluyor. Ülkenin dört bir yanından gelen aksama haberleri, Posta Hizmetleri’nin etkinliğini tehdit ediyor ve demokrasimizin altını oyuyor’’ dedi.

Söz konusu değişiklikler Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı bağışlarla ve Başkan Trump'ın müttefiki olmasıyla bilinen, geçen Haziran ayında da USPS Genel Müdürlüğü'ne atanan Louis DeJoy tarafından uygulamaya konmuştu.