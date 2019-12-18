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Temsilciler Meclisi’nde Tarihi Oturum

18.12.2019 20:28 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Başkan Trump’ı görevini kötüye kullandığı ve Kongre’yi engellemeye çalıştığı suçlamalarıyla azli için oylamaya hazırlanıyor. Oylama öncesinde her iki partiye de üçer saatlik söz hakkı tanıyan altı saatlik bir tartışma oturumu yapılıyor

Temsilciler Meclisi’nde Tarihi Oturum

ABD Temsilciler Meclisi tarihi bir oturumla Başkan Donald Trump’ın görevini kötüye kullandığı ve Kongre’yi engellemeye çalıştığı şeklindeki iki azil suçlamasını oylamaya hazırlanıyor. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde maddelerin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Oylama öncesinde her iki partiye de üçer saat söz hakkı tanınmak suretiyle toplam altı saatlik bir tartışma oturumu yapılıyor. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, oturum başlar başlamaz süreci geciktirmek amacıyla her çabayı göstereceklerinin mesajını vermişti.

Cumhuriyetçi bazı Kongre üyeleri oturumun başlamasının ardından azil sürecinin adil ve meşru olmadığını savunan bazı önergeler sundu. Ancak bu önergeler Demokrat Partili Kongre üyeleri tarafından reddedildi.

Oturumda gün içinde Başkan Trump’a yöneltilen görevi kötüye kullanma ve Kongre’nin görevini yerine getirmesinin engellenmesi suçlamaları tartışılacak. Oturumda gecikmelerin yaşanmasıyla oylamanın da akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

Demokrat Kongre üyesi: “Bu anı tarih kitaplarınızdan okuyacaksınız”

Oturum sırasında söz alan Demokrat Kongre üyesi Joseph Kennedy bugün yapılacak oylamayla ilgili olarak çocuklarına yazdığı mektubu okudu. Massachusetts eyaletini temsil eden Kongre üyesi “Bu tarih kitaplarınızda okuyacağınız bir an. Bugün ABD Başkanı’nın azledilmesi için oy kullanacağım ve bunu neden yaptığımız bilmenizi isterim. Başkan yasalarımızı çiğnedi. Güvenliğimizi tehdit etti. Ülkemizdeki en kutsal en yüce makamı kötüye kullandı. Bu dönemin hikayesini size nasıl anlatacaklar bilemem. Ama bugünü size ben anlatayım. Bugün adaletin kazandığı kayıtlara geçsin. Biz işimizi yaptık, verdiğimiz sözü tuttuk” şeklinde konuştu.

California eyaletini temsil eden Demokrat Kongre üyesi Barbara Lee de oturumda yaptığı konuşmada “Başkan Trump’a yönelik azil gerekçelerini değerlendirirken geldiğimiz nokta beni şaşırtmadı ama üzdü. Çünkü Başkan düzenli olarak Kongre ve hukukun üstünlüğünü hiçe saydığını gösterdi. Veriler tartışma götürmez. Başkan görevini kötüye kullanmıştır” dedi.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi: “Başkan hiçbir suç işlemedi”

Indiana eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jim Baird de Başkan Trump’ı savunarak, “Başkan’ın hiçbir suç işlemediği açık. Yasaları çiğnemedi ve ön koşullu bir pazarlığına da girmedi. Bu en başından bu yana gizli ve yanlış yönlendirilen bir süreç oldu. Amerikan halkı bunu görüyor” şeklinde konuştu.

Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azledilme talebiyle iki suçlamayla itham edilmesi için yeterli oy sayısının olduğu belirtiliyor. Kongre üyeleri Trump’a yönelik iki suçlamadan birine ‘Evet’ diğerine ‘Hayır’ oyu verebilir.

2016 seçiminde Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın kazandığı bazı eyaletleri temsil eden Demokrat Partili bazı Kongre üyelerinin koltuklarını kaybetme endişesiyle ‘Hayır’ oyu vermesi beklense de bu olası fireler, sonucu değiştirecek boyutta değil.

Trump seçmene Michigan’dan seslenecek

Başkan Donald Trump da akşam saatlerinde Michigan’da miting düzenleyecek. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye Salı günü gönderdiği altı sayfalık mektupta azil sürecini darbe girişimi olarak niteleyen Trump’ın mesajlarını bu mitingden vermesi bekleniyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence de aynı eyalette otobüsle seçim turunda. Pence’in akşam saatlerinde Trump’ın mitingine katılması bekleniyor.

Trump’ın 2020 seçim kampanyasından yapılan açıklamaya göre Temsilciler Meclisi’ndeki oturumla eş zamanlı olarak internet üzerinden yoğun bir bağış kampanyası da başlatılacak.

Cumhuriyetçi lider: “Ben tarafsız bir jüri değilim, süreç siyasi”

Azil maddelerinin Temsilciler Meclisi kanadında onaylanmasının ardından Senato’da anayasa gereği suçlamalar üzerinde yargılama yapılacak. Senato’nun bir anlamda jüri görevini göreceği bu sürecin de Ocak ayında başlaması bekleniyor.

Yargılama sürecine Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts başkanlık edecek. Cumhuriyetçiler’in Senato’daki lideri Mitch McConnell “Ben tarafsız bir jüri değilim. Bu siyasi bir süreç. Hukukla ilgisi yok” açıklamasını yaptı.

Pelosi’den parti üyelerine: “Sevinç gösterisinde bulunmayın”

Başlangıçta ABD toplumunu kutuplaştıracağı gerekçesiyle Başkan Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına karşı çıkan ancak Ukrayna konusundaki gelişmeler üzerine görüşü değişen Temsilciler Mecisi Nancy Pelosi de Demokrat Partili Kongre üyelerine birlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

CNN’in haberine göre Pelosi, parti üyelerine gönderilen e-postalarda Trump’ın azledilmesine yönelik oylama sırasında sevinç gösterisinde bulunmamaları ve Demokrat Parti olarak azil sürecini ciddiye aldıkları mesajını vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’ya verilecek yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardım karşılığında 2020 başkanlık seçiminde rakibi olması muhtemel Joe Biden ve oğlunun Ukrayna’daki iş bağlantılarının sorgulanmasını istediği iddia ediliyor.

Başkan Trump azil için Senato’da yargılanan üçüncü Başkan olacak. Şu ana kadar hiçbir ABD Başkanı azil süreci sonucunda görevinden alınmadı.

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ABD Temsilciler Meclisi'nde tarihi oturum!ABD Temsilciler Meclisi'nde tarihi oturum!
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