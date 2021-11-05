Temsilciler Meclisi’nde Tasarı Bilmecesi

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar’ın, Başkan Joe Biden'ın iç gündeminin en önemli parçası olan 1,75 trilyon dolarlık sosyal politika ve iklim değişikliği ile 1 trilyon dolarlık altyapı yasa tasarılarını bugün kabul etmesi bekleniyordu.

Ancak ılımlı Demokratlar’ın, 1,75 trilyon dolarlık paketin maliyetine ilişkin tarafsız bir tahmin görme talebi, tasarının bugün yapılması planlanan oylamasını tehlikeye soktu.

Kongre Bütçe Ofisi'nden (CBO) bir yasa tasarısı analizi talep eden ılımlı Demokratlar, bu sabah Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile kapalı kapılar ardında biraraya geldi.

Meclis Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, oylamaların ne zaman yapılacağını soran gazetecilere, "Üzerinde çalışıyoruz" yanıtını verdi ancak 1,75 trilyon dolarlık paketle ilgili bir CBO raporunun bugüne yetişmeyeceğini de kaydetti.

Demokrat Parti birlik olmakta zorlanıyor

Ancak partinin farklı kanatları arasındaki güvensizlik yüksek. Ilımlı Temsilciler Meclisi üyesi Jared Golden gazetecilere verdiği demeçte, grubunun oylamadan önce CBO raporunu görmeyi beklediğini söyledi.

İlerici Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez ise öfkesini dile getirerek, "Ilımlılar CBO’dan çıkacak sonuçla tasarıyı yenilgiye uğratma tehdidinde bulunuyor" dedi.

Demokratlar, Kongre'de kılpayı çoğunlukta olduğu ve ortak bir Cumhuriyetçi muhalefetle karşı karşıya bulundukları için, yasayı geçirmek için birlik olmak zorunda.

Ağustos ayında Cumhuriyetçiler’den gelen 19 oyla birlikte Senato'dan geçen altyapı tasarısı, Amerika'nın yollarının, köprülerinin, havaalanlarının, limanlarının ve raylı sistemlerinin büyük ölçüde iyileştirilmesini ve aynı zamanda geniş bant internet hizmetini genişletmeyi içeriyor.

Bu yasaya ilişkin tartışmalar, sosyal politika ve iklim değişikliği gündemini "sosyalist vergi ve harcama tasarısı” olarak adlandıran Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki keskin karşıtlığı gözler önüne seriyor.

Tarafsız bir kurum olan ABD Ortak Vergilendirme Komisyonu, "ülkenin daha iyi inşasını’’ amaçlayan yasanın, gelecek 10 yılda vergi geliri tedarikinin 1,48 trilyon dolar olacağına ilişkin bir rapor yayınladı.

Ancak üst düzey Demokratlar, tasarının maliyetinin tamamen karşılandığını savundu.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve Vergi Gelirleri Komisyonu Başkanı Richard Neal, bu raporun, Gelir İdaresi'nin vergi tahsilatını arttırmayı ve yaşlılar için Medicare sağlık sigortası programı için reçeteli ilaçların maliyetini düşürmeyi amaçlayan hükümlerden ek geliri hesaba katmadığını söyledi.

Biden’dan tasarılar için çağrı

Öte yandan Başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi üyelerine her iki tasarıyı da bugün oylamaları çağrısında bulundu. Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Biden, “Temsilciler Meclisi’nin her bir üyesini, hemen şu anda bu tasarılara ‘evet’ demeye çağırıyorum” dedi.

ABD Başkanı, “Bu tasarıları geçirerek, Amerikan halkına, ‘Sesinizi duyuyoruz. Umutlarınıza yatırım yapacağız, kendiniz ve aileniz için daha parlak bir geleceği güvence altına almanızda size yardım edeceğiz ve Amerika’nın geleceği kazanmasını sağlayacağız’ mesajını net biçimde vermiş olacağız” diye konuştu.

Ekonomik toparlanmanın tam olarak hissedilebilmesi için iki tasarının da Kongre’den geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Biden, açıklamasının hemen ardından ofisine dönerek, tasarılar üzerinde Temsilciler Meclisi üyeleriyle telefon trafiğine gireceğini sözlerine ekledi.

Olumlu bir oylama, Biden'ın Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı sırasında ABD’nin sera gazı emisyonlarını 2005 seviyelerine göre 2030 yılına kadar yarıya indirme taahhüdünün güvenilirliğini arttıracak.

Beyaz Saray’dan bir yetkili, geçen hafta tasarılar üzerinde anlaşmaya varmadan, iklim konferansı ve G20 liderler zirvesi için Avrupa'ya giden Biden'ın, Perşembe gecesini çeşitli Temsilciler Meclisi üyelerini arayıp, 1,75 trilyon dolarlık uzlaşma tasarısını onaylamaya çağırarak geçirdiğini söylemişti

Bugünkü oylama, Biden'ın 2020'de kolayca kazandığı Virginia eyaletinde bir Cumhuriyetçi’nin bu hafta vali seçilmesi sonrasında Demokrat Parti açısından önemli.

Parti, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolunun yeniden belirleneceği 2022 ara seçimlerinde, Başkan’ın siyasi gündemini uygulayabileceğini ve Cumhuriyetçiler’le başa çıkabileceğini göstermek istiyor.

Yasa tasarısının çocuk bakımı ve okul öncesi hükümlerini federal hükümetin çocuk yetiştirmeye yönelik “Marksist” bir çabası olarak nitelendiren Cumhuriyetçi Temsilci Glenn Grothman, "Bu, Amerika için potansiyel olarak çok kara bir gün" dedi.

Grothman’ın yorumları Demokrat Temsilci Sheila Jackson Lee yanıt verdi. Lee, tasarının Amerikan ailelerini destekleyerek daha parlak bir gelecek yaratacağını söyledi ve “Demokratlar’ın yönettiği ve önderlik ettiği ve bir fark yarattığı bugün Amerika'da parlak bir gün olacak” dedi.

Beyaz Saray'a göre paketin en son hali şunları içeriyor:

Aile yardımları

Tüm 3 ve 4 yaşındakiler için ücretsiz anaokulu fırsatı,

Çocuk bakım masrafları için destek verilmesi: Yılda 300 bin dolardan az kazanan aileler, çocuk bakımı için gelirlerinin yüzde 7'sinden fazlasını ödemeyecek.

Çocuk başına aylık 300 dolara kadar vergi indirimi,

Medicaid sağlık programı aracılığıyla yaşlılar ve engelliler için evde bakım maliyetlerinin karşılanmasının desteklenmesi,

Ücretsiz okul yemeği programının kapsamının genişletilmesi ve yaz aylarında okulda ücretsiz öğle yemeği yemeye hak kazanan 29 milyon düşük gelirli çocuk için ayda 65 dolar market parası sağlanması.

İklim

Çatı üstü güneş enerjisi sistemlerinin maliyetini %30 ve Amerikan yapımı elektrikli araçların maliyetini 12 bin 500 dolar azaltmak için indirimler ve krediler verilmesi,

ABD'nin temiz enerji teknolojisi üretimini teşvik etmeye ve diğer endüstrileri karbon emisyonlarını azaltmaya yönlendirmeye yönelik teşvikler sunulması,

Çevre ve iklim projeleri üzerinde çalışmak üzere 300 bin kişilik Sivil İklim Birlikleri kurulması,

İklimle ilgili projelere yatırım yapmak için en az yüzde 40'ı dezavantajlı topluluklara hizmet veren bir Temiz Enerji ve Sürdürülebilirlik Hızlandırma programı oluşturulması,

Kıyı restorasyonu, orman yönetimi ve toprağın korunmasına yönelik yeni bütçe oluşturulması.

Sağlık hizmetleri

Yaşlılar için Medicare sağlık sigortası programının, en az dokuz yıldır piyasada bulunan reçeteli ilaçlar için daha düşük fiyatlar üzerinde pazarlık yapmasının sağlanması,

Fiyatları, enflasyondan daha hızlı arttıran ilaç şirketlerinin cezalandırılması,

Sigorta kapsamı dışında cepten ödenen reçeteli ilaç fiyatlarının yılda 2 bin ABD doları ile sınırlandırılması ve insülin fiyatlarının ayda 35 dolara düşürülmesi,

Medicare'in işitme cihazlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi,

Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası primlerinin kişi başına yılda ortalama 600 dolar azaltılması,

Medicaid kapsamının, programı kendi başlarına genişletmemeyi tercih eden 12 eyaletteki düşük gelirli halk için genişletilmesi.

Konut

Uygun fiyatlı konut, toplu konut ve kira yardımı programlarının genişletilmesi,

Ev sahibi olmayı desteklemek için peşinat yardımının genişletilmesi,

Evlerin kurşun bazlı boyalardan giderilmesi çabalarının genişletilmesi,

Düşük gelirli mahallelerin, mahalle sakinleri liderliğinde yeniden geliştirilmesinin desteklenmesi,

Yerel yönetimlerin konut yoğunluğunu sınırlayan imar kısıtlamalarını hafifletmeye teşvik edilmesi.

Eğitim

Üniversite masrafları için öğrencilere Eğitim Bakanlığı’nın federal Pell Hibelerinin arttırılması,

Tarihsel olarak siyah öğrencilerin okuduğu üniversiteler ve diğer azınlıklara hizmet veren okullar için daha fazla yardım sağlanması,

Çalışma Bakanlığı'nın iş eğitimi programlarının yüzde 50 arttırılması.

Göç

Göç reformu için 1,75 trilyon dolarlık paketten ayrı olarak 100 milyar dolarlık ek finansman sağlanması,

Sınırlardaki yığılmaların azaltılması, yasal hizmetlerin genişletilmesi, işlemlerin ve sığınma programlarının iyileştirilmesi için girişimlerin yürütülmesi.

Diğer programlar

Düşük gelirli işçiler için çocuk sahibi olmayanları kapsayacak şekilde vergi indiriminin genişletilmesi,

Kırsal projeler için daha fazla para ayrılması,

Toplumsal şiddete müdahalenin desteklenmesi.

Vergiler

Karı 1 milyar dolardan fazla olan şirketler için kurumsal kar üzerinden %15 asgari vergi alınması,

Hisse geri alımlarına %1 ek ücret konulması,

ABD şirketlerinin yabancı kazançları üzerinden %15 asgari vergi alınması,

10 milyon doların üzerindeki kişisel gelire %5 ek vergi getirilmesi,

25 milyon doların üzerindeki gelirler için %3 ek vergi getirilmesi,

Zenginlerin % 3,8’lik Medicare vergisinden kaçınmasını önlemek için yasal boşlukların kapatılması,

Müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve yaptırımı zengin vergi kaçakçılarına odaklamak için Vergi Dairesi’nin desteklenmesi,

Yüksek vergili eyaletlerde öncelikle yüksek gelirli hanelere fayda sağlayan, eyalete ait ve yerel vergiler için kesintinin genişletilmesi. Cumhuriyetçiler 2017 vergi indirimi paketinde bu avantajı azaltmıştı.

