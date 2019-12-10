Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar azil soruşturması kapsamında Başkan Trump'a yöneltecekleri iki suçlamayı açıkladı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar azil soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda Ba\u015fkan Trump'a y\u00f6neltecekleri iki su\u00e7lamay\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \nTrump 'g\u00f6revini k\u00f6t\u00fcye kullanmak' ve 'Kongre'yi engellemek'le su\u00e7luyor.PARTNERG\u00f6ren hayrete d\u00fc\u015ft\u00fc! \u015ea\u015fk\u0131na \u00e7eviren de\u011fi\u015fimYunanistan T\u00fcrkiye-Libya anla\u015fmas\u0131n\u0131 BM'ye \u015fikayet etti10 Aral\u0131k Amerikan Bas\u0131n\u0131ndan \u00d6zetler
Okuyucu Yorumları 0 yorum