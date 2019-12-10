HABER

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar azil soruşturması kapsamında Başkan Trump'a yöneltecekleri iki suçlamayı açıkladı

10.12.2019 17:20 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar azil soruşturması kapsamında Başkan Trump'a yöneltecekleri iki suçlamayı açıkladı

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar azil soruşturması kapsamında Başkan Trump'a yöneltecekleri iki suçlamayı açıkladı

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar azil soruşturması kapsamında Başkan Trump'a yöneltecekleri iki suçlamayı açıkladı.

Trump 'görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongre'yi engellemek'le suçluyor.

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
Yunanistan Türkiye-Libya anlaşmasını BM'ye şikayet ettiYunanistan Türkiye-Libya anlaşmasını BM'ye şikayet etti
10 Aralık Amerikan Basınından Özetler10 Aralık Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa...

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

Yunanistan, Türkiye için BM'ye itiraz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.