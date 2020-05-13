Temsilciler Meclisi’nden 3 Trilyon Dolarlık Yeni Ekonomik Paket

ABD’de Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Corona virüsü salgınından ekonomik olarak etkilenen aileler, eyaletler ve salgına ilişkin araştırma yapan epidemiyoloji uzmanlarına maddi destek içeren 3 trilyon dolarlık yeni bir tasarı açıkladı. Ancak tasarının Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’dan geçme şansının olmadığı yorumları yapılıyor.

Temsilciler Meclisi’nin açıkladığı yeni yasa tasarısı kapsamında yer alan ekonomik yardımda 9 madde yer aldı. Bunlar:

Önümüzdeki dönemde pandemi ile bağlantılı giderlerde kullanılmak ya da salgının olumsuz ekonomik etkilerinden kaynaklanan gelir kaybını gidermek amacıyla eyalet yönetimlerine 500 milyar dolar,

İlçe ve yerel yönetimlere 375 milyar dolar,

Sağlık çalışanları, acil durum görevlileri, temizlik ve hijyen görevlileri ve talimat gereği işyerlerini açmak zorunda kalan işletmelerde çalışanlar dahil, risk altında olan zaruri personele tazminat ödenmesi için 200 milyar dolar,

Corona virüsü salgınından ekonomik olarak etkilenenlere kira, mortgage, fatura ya da diğer barınma giderlerinin karşılanmasına destek amacıyla 175 milyar dolar,

Hastanelere ve sağlık sektörüne doğrudan Corona virüsü salgınından kaynaklanan gelir kaybının giderilmesi ya da salgından kaynaklanan masrafların karşılanması için 100 milyar dolar,

Corona virüsü salgınının kontrol altına alınması ve etkili bir şekilde takip edilmesi için test, filyasyon ve diğer çalışmalar için 75 milyar dolar,

Her aile ferdine hane başına 1,200 dolar, hane başına da toplam 6,000 dolar doğrudan nakit yardımı,

Küçük işletmeler için 10 milyar dolarlık geri ödemesiz acil durum kredisi,

Dar gelirli kişilerin gıda malzemesi alabilmelerine imkan tanıyan Takviye Beslenme Yardımı Programı için 10 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını öngörüyor.