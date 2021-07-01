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Temsilciler Meclisi’nden 6 Ocak Komisyonuna Onay

01.07.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenlediği baskının soruşturulması için komisyon kurulmasını öngören tasarı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi

Temsilciler Meclisi’nden 6 Ocak Komisyonuna Onay

Eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenlediği baskının soruşturulması için komisyon kurulmasını öngören tasarı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi.

Oylamada 190’a karşı 222 üye, komisyonun kurulması lehine oy kullandı. Cumhuriyetçiler’den sadece Liz Cheney ve Adam Kinzinger, komisyona “evet” dedi.

Senato’da Mayıs ayında yapılan oylamada Cumhuriyetçiler 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin bağımsız komisyon kurulmasına engellemişti.

Yeni komisyonda 13 üyenin görev yapması bekleniyor. Komisyonun, oturumlarına tanık çağırma hakkı da olacak.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yeni komisyonunun sekiz üyesini doğrudan atayacak, kalan beş üyesini ise Cumhuriyetçi lider Kevin McCarthy ile görüşerek belirleyecek.

Pelosi’nin kendi atamalarından birini Cumhuriyetçiler’den yapmak istediği belirtiliyor. Böylece üyelerin 7’sinin Demokrat, 6’sının ise Cumhuriyetçi olması bekleniyor.

Pelosi’nin açıkladığı haliyle yeni komisyonun çalışma süresinin ne zaman sona ereceği belirtilmiyor. Komisyon soruşturma sırasında ara raporlar da hazırlayabilecek.

ABD Kongresi’ne 6 Ocak 2021’de yapılan terör saldırısının arkasındaki gerçekleri, koşulları, yönetimin barışçı bir şekilde el değiştirmesine müdahalenin soruşturulması için hazırlanan komisyon tasarısında Trump’ın adı geçmiyor. Ancak komisyonun Amerikan demokrasisine anayasal bir süreci yürüttüğü sırada yapılan saldırıyı etkileyen unsurları da inceleyeceği belirtildi.

Tasarıya ilişkin oturumda konuşan Temsilciler Meclisi Çoğunluk lideri Steny Hoyer, Demokratlar’ın 6 Ocak’ın neden yaşandığını, kimin sorumlu olduğunu ve benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için ne yapılabileceği gibi konuları soruşturmasını istediğini söyledi.

Cumhuriyetçi Kongre üyesinden komisyona destek

Eski Başkan Donald Trump’a yönelik eleştirileriyle bilinen Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Demokratlar’ın liderliğinde yürütülecek soruşturma komisyonuna katılmaya açık olduğunu söyledi.

Fox32 kanalına konuşan Kinzinger, “(Komisyon) en sevdiğim seçenek değil ancak 6 Ocak hiç yaşanmamış gibi de yapamayız. Cevaplara ihtiyacımız var. Kongre üyelerinin ya da yönetimden bazı kişilerin bu işin koordine edilmesinde rolü olup olmadığını bilmeliyiz” dedi.

Kinzinger bu yıl başında Kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle eski Başkan Trump’ın azledilmesi yönünde oy kullanan az sayıdaki Cumhuriyetçiler’den biriydi.

Kongre saldırısı ve Kongre binası dışında yapılan gösterilerde toplam yedi kişi hayatını kaybetmişti. Bunlardan biri polis, bazıları ise sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Trump destekçileriydi.

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