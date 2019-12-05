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Temsilciler Meclisinden, Adalet Komitesine "azil maddelerini yazmaya başlayın" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 18:04 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi: - "Başkan Donald Trump, kendi siyasi kazancı için ulusal güvenliğimizi hiçe sayarak görevini kötüye kullanmıştır. Trump'ın eylemleri anayasanın ciddi bir ihlalidir"

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin, "Bugün, (Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi) başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum." dedi.

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, Trump'a yönelik azil sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, "Bugün, (Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi) başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum." ifadeleriyle başlayan Pelosi, azil sürecine devam etmekten başka çareleri olmadığını belirtti.

ABD'de kimsenin hukuktan üstün olmadığını vurgulayan Pelosi, "Başkan Trump, kendi siyasi kazancı için, ulusal güvenliğimizi hiçe sayarak görevini kötüye kullanmıştır. Trump'ın eylemleri anayasanın ciddi bir ihlalidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi azil soruşturması kapsamında ilk oturumunu dün yapmıştı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesine göndermişti.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını, "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azil Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi

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