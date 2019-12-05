Temsilciler Meclisinden, Adalet Komitesine "azil maddelerini yazmaya başlayın" çağrısı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasına ilişkin, "Bugün, (Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi) başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum." dedi.

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, Trump'a yönelik azil sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözlerine, "Bugün, (Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi) başkanımızdan azlin maddelerini yazmaya başlamalarını talep ediyorum." ifadeleriyle başlayan Pelosi, azil sürecine devam etmekten başka çareleri olmadığını belirtti.

ABD'de kimsenin hukuktan üstün olmadığını vurgulayan Pelosi, "Başkan Trump, kendi siyasi kazancı için, ulusal güvenliğimizi hiçe sayarak görevini kötüye kullanmıştır. Trump'ın eylemleri anayasanın ciddi bir ihlalidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi azil soruşturması kapsamında ilk oturumunu dün yapmıştı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.