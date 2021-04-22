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Temsilciler Meclisi'nden Başkentin Eyalet Olmasına Yeşil Işık

22.04.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadında 208’e karşı 216 oyla onaylanan tasarıya Cumhuriyetçi üyelerden destek çıkmadı

Temsilciler Meclisi'nden Başkentin Eyalet Olmasına Yeşil Işık

ABD Temsilciler Meclisi, başkent Washington’a eyalet statüsü verilmesine yönelik yasa tasarısını onayladı. Uzun yıllardır gündemde olan ve Cumhuriyetçiler’in büyük oranda karşı çıktığı tasarı bir yıl içinde ikinci kez oylamaya sunulmuş oldu.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadında 208’e karşı 216 oyla onaylanan tasarıya Cumhuriyetçi üyelerden destek çıkmadı. Tasarının resmiyet kazanabilmesi için Kongre’nin Senato kanadında da onaylanması gerekiyor.

Halen 50 eyaletin bulunduğu Amerika’da, Demokrat Parti destekçilerinin çoğunlukta olduğu başkent Washington’a 51’inci eyalet statüsü verilmesi halinde Demokratlar’ın buradan iki Senatör daha çıkarabilecekleri tahmin ediliyor. 100 üyeli Senato şu an 50 Demokrat ile 50 Cumhuriyetçi senatörden oluşuyor.

Başkente eyalet statüsü verilmesini uzun yıllardır talep eden Demokratlar, Başkan Joe Biden’ın geçen yılkı seçimlerde elde ettiği galibiyeti ve Senato’da ulaşılan 50-50 eşitliğin ardından yakaladıkları avantajı da kullanarak, başkentle ilgili yasa tasarısını yeniden gündeme taşıdı. Ülkede en son 1959 yılında Alaska ve Hawaii’nin eyalet statüsü kabul edilmişti. Başkent Washington’un eyalet olmasının öngörüldüğü yasa tasarısı geçen yıl Haziran ayında Temsilciler Meclisi’nde 180’e karşı 232 oyla kabul edilmiş ancak o dönem Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato tasarıyı gündeme almayı reddetmişti.

Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ın bu konudaki girişimini “güç arttırma” çabası olarak yorumlarken, Demokratlar 700 binden fazla nüfusu olan başkentte yaşayan ve vergi ödeyen Amerikalılar’ın Kongre’de doğrudan temsiliyet hakkının bulunmamasını eleştiriyor.

Nüfusu Wyoming ve Vermont eyaletlerinin nüfusundan fazla olan ve nüfusunun yaklaşık yarısı siyah Amerikalılar’dan oluşan başkent Washington’un eyalet olması halinde Temsilciler Meclisi’nde de en az bir üyesi bulunacak.

Mevcut yasalar çerçevesinde Washington’un Kongre’de Temsilciler Meclisi’nde, yasama sürecinde oy hakkı olmayan bir delegesi bulunuyor.

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