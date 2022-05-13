Temsilciler Meclisi'nden Bebek Maması Soruşturması

Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu, dört büyük bebek maması üreticisi firma hakkında soruşturma açmayı planladığını ve mama sıkıntısının aşılabilmesi için üretimin nasıl arttırılacağına ilişkin sorulara yanıt arayacağını açıkladı.

Komisyon, Twitter paylaşımında, "Bebek maması sıkıntısı Amerikan aileleri için bir krizdir" ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Carolyn Maloney, bebek maması sıkıntısı konusunda daha fazla bilgi edinmek için dört üretici firma, Abbott Nutrition, Mead Johnson Nutrition, Nestle USA ve Perrigo'ya mektup gönderdi.

Mektupta, "Ülke genelinde yaşanan bebek maması sıkıntısı, bebeklerin ve ailelerin sağlık ve ekonomik güvenliğini tehdit ediyor. Özellikle de tarih boyunca gıda güvencesizliği ve sağlık hizmetlerinde eşitsizliğe maruz kalan düşük gelirli aileleri" denildi.

Fiyat yükseltme girişimi olup olmadığını da inceleyecek olan soruşturma, Washington'un bebek maması sıkıntısını çözme yolunda attığı son adım.

Önde gelen bebek maması üreticisi Abbott Laboratories, mamaları tüketen bazı bebeklerde bakteriyel enfeksiyon görülmesi üzerine, Michigan eyaletinin Sturgis kasabasındaki fabrikasında üretilen ve aralarında Similac marka ürünlerin de bulunduğu bazı bebek mamalarını, Şubat ayında piyasadan çekmişti.

Bebek maması sıkıntısına, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve tarihi boyutlardaki enflasyon da eklendi. Veri firması Datasembly'ye göre ABD genelinde bebek maması ürünlerinin yüzde 40'ı piyasada bulunmuyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 2020 Emzirme Karnesi başlıklı raporu, ABD’de dünyaya gelen bebeklerin yarısından azının doğduktan sonraki üç ay boyunca sadece anne sütüyle beslendiğini ortaya koyuyor.

Başkan Joe Biden dün, bebek maması üreten firmaların yöneticileri ve perakendecilerle biraraya gelerek ailelerin mamaya erişimini sağlamaları için ellerinden geleni yapmalarını talep etti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, bazı üreticilerin haftalardır imalatı arttırdığını, yetkililerin bebek mamalarını market ve eczane raflarına daha hızlı ulaştırmanın yollarını aramaya odaklandığını söyledi.

Brian Deese, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, perakendecilerin Başkan Biden'a "şu anda atılacak en önemli adımın perakendecilere satabilecekleri bebek maması türleri konusunda esneklik sağlanması" olduğunu ilettiğini söyledi. Deese'e göre perakendeciler ayrıca, özellikle dar gelirli ailelerin faydalandığı Kadın, Bebek, Çocuk (WIC) programı kapsamında tüketicilerin gıda kuponlarıyla alabilecekleri mama türlerinde de esneklik sağlanmasının önemini vurguladı.

Deese, Beyaz Saray'ın, bebek mamalarının piyasadan ilk kez çekildiği Şubat ayında, tüketicilerin mama satın almasını kolaylaştırmak için eyaletlerin daha esnek olması amacıyla çıkardığı kılavuzu bugün yeniden yayınlayacağını söyledi.

Beyaz Saray dün, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) önümüzdeki günlerde bazı bebek maması ürünlerinin ithalatında yeni adımları açıklayacağını bildirmişti. Başkan Biden ayrıca Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) fiyat yükseltme girişiminde bulunulduğu haberlerini soruşturması talimatı verdi.

Deese, bebek babası sıkıntısının ne kadar devam edeceğiyle ilgili bir tahminde bulunmadı; "Tüm bu adımlar ilerleme kaydetmemizi sağlayacak. Bu sorun kendi kendine bir gün ya da bir haftada çözülmeyecek" dedi.

Temsilciler Meclisi'nde iki ayrı komisyon daha bebek maması sıkıntısıyla ilgili soruşturma açacaklarını duyurdu.

