Temsilciler Meclisi’nden Çin’le İş Yapan Bankalara Yaptırım Tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi, Çin’de Hong Kong’a yönelik tartışmalı güvenlik yasasının geçmesini sağlayan yetkililerle iş yapan bankaların yaptırım kapsamına alınabileceğini öngören tasarıyı geçirdi. Tasarı Başkan Donald Trump’ın masasına gelmeden önce Senato’da oylamaya sunulacak.

Çin ise ABD’nin Hong Kong’un iç işlerine karışmaktan vazgeçmesi gerektiğini bildirdi; buna kararlılıkla ve dirayetle direneceğini kaydetti.

1997’de yönetimi İngiltere’den Çin’e devredilen Hong Kong için ‘‘tek ülke iki sistem’’ ilkesi geçerliydi. Bu uygulamanın bağımsız yargı sistemi ve geniş çaplı özerklik de dahil Hong Kong’un özgürlüklerini koruması bekleniyordu. Ancak Çin, Salı günü Hong Kong için geniş kapsamlı bir ulusal güvenlik yasasını kabul etmiş, bu durum ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çarşamba günü HSBC ve diğer bazı bankaları Çin’in Hong Kong’a yönelik yeni güvenlik yasasını desteklemekle suçlamış ve Hong Kong’un özgürlüklerinin bankacıların ikramiyeleri için feda edilmemesi gerektiğini söylemişti.