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Temsilciler Meclisi’nden Çinli Yetkililere Yaptırım Tasarısına Onay

28.05.2020 18:10 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi, Pekin’le virüs salgını ve Hong Kong sebebiyle yaşanan gerilimin ardından Uygur Müslümanları’na yönelik baskıdan sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım öngören yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla onayladı

Temsilciler Meclisi’nden Çinli Yetkililere Yaptırım Tasarısına Onay

ABD Temsilciler Meclisi, Pekin’le virüs salgını ve Hong Kong sebebiyle yaşanan gerilimin ardından Uygur Müslümanları’na yönelik baskıdan sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım öngören yasa tasarısını ezici bir çoğunlukla onayladı. Daha önce Senato tarafından onaylanan tasarı Başkan Trump’ın imzasına sunulacak.

Çinli yetkililere yaptırım tasarısı ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da oybirliğiyle onaylanmıştı. Tasarı Temsilciler Meclisi’nde de 1’e karşı 413 oyla kabul edildi. Tasarı Başkan Donald Trump’ın onayına sunulacak.

Kongre’deki Cumhuriyetçi destekçileri Başkan Trump’ın tasarıyı imzalamasını beklediklerini belirtti. Ancak Beyaz Saray’dan Trump’ın tasarıyı onaylayıp onaylamayacağı konusunda net bir açıklama henüz gelmedi.

Tasarıda, Çin’in Uygur Özerk Bölgesi Şincan’daki Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik baskı uygulanmasından sorumlu tutulan yetkililere karşı yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor.

Çin Komünist Partisi temsilcisi hak ihlallerinden sorumlu tutuluyor

ABD Kongresi’nde kabul edilen yaptırım tasarısı, Çin Komünist Partisi’nin bölgedeki temsilcisi Chen Quanguo’yu, Müslüman azınlıklara karşı insan hakları ihlallerinden sorumlu tutuyor.

Tasarıda Şincan’da faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine ve şahıslara da, üretiminde zorla çalıştırılan işçilerin kullanıldığı parçalara ürünlerinde yer vermemelerini sağlamak üzere gereken önlemleri almaları çağrısı yapılıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün ABD Kongresi olarak her iki partinin de verdiği ezici destekle Pekin’in Uygurlar’a karşı işlediği korkunç insan hakkı ihlallerine karşı koymak için güçlü bir adım atıyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, Şincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 1 milyondan fazla Uygur Müslümanı’nın kamplarda gözaltında tutulduğu tahmin ediliyor. Pekin ise kamplarda mesleki eğitim verildiğini iddia ederek suçlamaları reddediyor.

Temsilciler Meclisi’nde Çarşamba günü onaylanan tasarı, Corona virüsü salgını sürecinde ilk kez vekaleten oy kullanıldığı için tarihi bir nitelik de taşıyor.

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