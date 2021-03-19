Temsilciler Meclisi’nden Genç Göçmenlerin Korunmasına Onay

Perşembe günü oylamaya sunulması beklenen ikinci bir tasarının da 1 milyon göçmen tarım işçisinin sınır dışı edilmesinin önlenmesini ve daimi yaşama ve çalışma izni almalarının önünün açılmasını içeriyor.

Tasarı Demokrat Joe Biden yönetiminin eski Başkan Donald Trump’ın katı göçmenlik politikalarını tersine çevirmek için yaptığı çok sayıdaki girişimden biri.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nden 197’ye karşı 228 oyla geçen tasarıyı yalnızca dokuz Cumhuriyetçi destekledi. Tasarının Senato’da daha çok engelle karşılaşması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi “Dreamers” (Hayalperestler) olarak adlandırılan Amerika’ya çocuk yaşta yasadışı yollarla giren ya da sokulan genç göçmenlerin sınır dışı edilmesine karşı koruma sağlayan ve onlara vatandaşlık yolunu açan bir yasa tasarısını onayladı.

“Dreamers” tasarısı ayrıca iç savaş ve doğal felaketler yaşamış ülkelerden gelen ve ABD’den geçici koruma alan göçmenleri diğerlerinden ayırmaya da yardım ediyor.

Ülkenin güney sınırındaki durum Cumhuriyetçiler’in “Dreamers” olarak adlandırılan göçmenlere yardım edilmesine daha katı şekilde karşı çıkmalarına neden oluyor. Bu göçmenler ABD’ye çocuk yaşlarda kendi başlarına, aileleriyle ya da kiralık aracılarla tehlikeli yollardan ulaşıyor.

Mahkeme kararları ve Biden yönetimi DACA’nın şimdilik hayatta kalmasını sağladı.

Beyaz Saray her iki tasarıyı da destekliyor. Ancak aynı zamanda Kongre üyelerine Biden’ın geçen ay sunduğu kapsamlı göçmenlik tasarısının önerdiği reformları da kabul etmesi çağrısında bulunuyor. Yönetim bu adımların sınırın korunmasına ve Orta Amerika’da göçe neden olan güvensiz ve istikrarsız koşulların temelden değiştirilmesine yardımcı olacağını söylüyor.

Başkan Joe Biden, yazdığı Twitter mesajında, “Bekleyemeyiz. Kongre’ye bir araya gelerek tüm göçmenlik sistemimiz için uzun vadeli çözümler üretmesini böylece güvenli, düzenli ve insancıl bir göçmenlik sistemi oluşturulması, göçün temel nedenlerinin ortadan kaldırılması ve ABD’deki belgesiz topluluğun yasal hale getirilmesi çağrısı yapıyorum” dedi.

Biden’ın kapsamlı göç planı ABD’deki 11 milyon yasadışı göçmene vatandaşlık yolunu açabilir.

