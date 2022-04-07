Temsilciler Meclisi'nden Restoranlara 55 Milyar Dolarlık Yardım

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Corona virüsü pandemisi nedeniyle hala mali zorluk çeken restoran, bar ve benzeri işyerlerine yardım amacıyla hazırlanan 55 milyar dolarlık yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi'nden 203'e karşı 223 oyla geçirilen tasarı, mali yardım başvurusunda bulunan ancak 28 milyar 600 milyon dolarlık fonun tükenmesi nedeniyle yardım alamayan restoranlar için 42 milyar dolar ödenek ayrılmasını öngörüyor.

Henüz Senato tarafından ele alınmayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden, Kongre'nin yaklaşık üç haftalık bahar tatiline girmeye hazırlandığı dönemde geçirildi. Tasarıya Temsilciler Meclisi'nde çok az sayıda Cumhuriyetçi Partili destek verdi. Demokrat Partililer, restoran ve bar gibi işletmelere yardım sağlayacak yasanın ABD’nin bütçe açığına yeni bir yük getirmeyeceğini kaydediyor. Bunun nedeni, yasanın finansmanının, bir yıl önce Başkan Joe Biden'ın Amerikan Kurtarma Planı adlı programı kapsamında yapılan hileli başvurulardan tazmin edilen fonlarla sağlanacak olması.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Dean Phillips ve Earl Blumenauer, 2021 yılında yaklaşık 300 bin restoran ve barın mali yardım başvurusu yaptığını, ancak bunların sadece üçte birinin yardım aldığını söyledi.

Phillips ve Blumenauer, 2020 yılının ilk aylarında başlayan Corona virüsü pandemisi nedeniyle 90 bin restoran ve barın iş yapamadıkları gerekçesiyle kapandığını belirtti.

