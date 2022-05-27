Temsilciler Meclisi’nden Silah Üreticilerine Çağrı

Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu Başkanı Carolyn Maloney, Teksas’taki ilkokul saldırısının ardından beş silah üreticisine, toplu silahlı saldırılarda kullanılan ateşli silahların üretimi, pazarlaması ve satışına ilişkin ayrıntıları paylaşma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Carolyn Maloney, bu çağrıyı dün Daniel Defense, Bushmaster, Sig Sauer, Smith & Wesson Brands Inc ve Sturm, Ruger & Company Inc, şirketlerine mektup göndererek yaptığını iletti.

24 Mayıs’ta Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki bir ilkokula ve 10 gün önce New York'un Buffalo kentindeki bir markete düzenlenen saldırılarda kullanılan AR-15 yarı otomatik tüfeklere atıfta bulunan Kongre üyesi Maloney, mektupta, “Silah üreticilerinin savaş silahlarının satışından kar elde etmeye devam etmesinden derin endişe duyuyorum" ifadesine yer verdi.

ABD Kongresi’nden gelen taleple ilgili görüşlerini almak üzere

silah üreticisi firmaların temsilcilerine ulaşılamadı.

Anketler, Amerikalılar’ın çoğunluğunun, silah sahibi olunması konusunda düzenleme yapılmasını ılımlı veya güçlü bir şekilde desteklediğini gösteriyor ancak bazı Kongre üyeleri herhangi bir yasal düzenlemeyi desteklemeyeceklerini dile getiriyor.

Silah güvenliği savunucuları, Demokrat Başkan Joe Biden'ı, yaklaşık son 10 yılın en ölümcül okul saldırısının ardından silahlı şiddeti durdurmak için kendi başına daha güçlü adımlar atmaya zorluyor. Ancak Beyaz Saray, daha fazla etki yaratmak için Kongre'nin yasaları geçirmesi gerektiğini söylüyor.

