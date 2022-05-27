HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Temsilciler Meclisi’nden Silah Üreticilerine Çağrı

Temsilciler Meclisi’nden Silah Üreticilerine Çağrı

27.05.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu Başkanı Carolyn Maloney, Teksas’taki ilkokul saldırısının ardından beş silah üreticisine, toplu silahlı saldırılarda kullanılan ateşli silahların üretimi, pazarlaması ve satışına ilişkin ayrıntıları paylaşma çağrısında bulunduklarını söyledi

Temsilciler Meclisi’nden Silah Üreticilerine Çağrı

Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu Başkanı Carolyn Maloney, Teksas’taki ilkokul saldırısının ardından beş silah üreticisine, toplu silahlı saldırılarda kullanılan ateşli silahların üretimi, pazarlaması ve satışına ilişkin ayrıntıları paylaşma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Carolyn Maloney, bu çağrıyı dün Daniel Defense, Bushmaster, Sig Sauer, Smith & Wesson Brands Inc ve Sturm, Ruger & Company Inc, şirketlerine mektup göndererek yaptığını iletti.

24 Mayıs’ta Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki bir ilkokula ve 10 gün önce New York'un Buffalo kentindeki bir markete düzenlenen saldırılarda kullanılan AR-15 yarı otomatik tüfeklere atıfta bulunan Kongre üyesi Maloney, mektupta, “Silah üreticilerinin savaş silahlarının satışından kar elde etmeye devam etmesinden derin endişe duyuyorum" ifadesine yer verdi.

ABD Kongresi’nden gelen taleple ilgili görüşlerini almak üzere
silah üreticisi firmaların temsilcilerine ulaşılamadı.

Anketler, Amerikalılar’ın çoğunluğunun, silah sahibi olunması konusunda düzenleme yapılmasını ılımlı veya güçlü bir şekilde desteklediğini gösteriyor ancak bazı Kongre üyeleri herhangi bir yasal düzenlemeyi desteklemeyeceklerini dile getiriyor.

Silah güvenliği savunucuları, Demokrat Başkan Joe Biden'ı, yaklaşık son 10 yılın en ölümcül okul saldırısının ardından silahlı şiddeti durdurmak için kendi başına daha güçlü adımlar atmaya zorluyor. Ancak Beyaz Saray, daha fazla etki yaratmak için Kongre'nin yasaları geçirmesi gerektiğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de Tüketici Harcamaları Arttı Enflasyon YavaşladıABD'de Tüketici Harcamaları Arttı Enflasyon Yavaşladı
Finlandiya'dan Türkiye açıklamasıFinlandiya'dan Türkiye açıklaması
Erdoğan'dan sert tepki! 'Kimlerle pazarlık yaptıkları ortaya çıkacak'Erdoğan'dan sert tepki! 'Kimlerle pazarlık yaptıkları ortaya çıkacak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stefan Kuntz'dan flaş sözler! ''Milli Takım'a çağırdım ama gelmedi''

Stefan Kuntz'dan flaş sözler! ''Milli Takım'a çağırdım ama gelmedi''

Bu et döner 1 TL! Restoranda izdiham yarattı... Kuyruğun sonu görünmedi

Bu et döner 1 TL! Restoranda izdiham yarattı... Kuyruğun sonu görünmedi

Karın ağrısı şikayeti vardı! Kulağında...

Karın ağrısı şikayeti vardı! Kulağında...

Herkesin gözü önünde dehşete düşüren olay! Henüz 16 yaşındaydı...

Herkesin gözü önünde dehşete düşüren olay! Henüz 16 yaşındaydı...

Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliyor...

Jorge Jesus ile her konuda anlaşma sağlandı! İstanbul'a geliyor...

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

Finlandiya'dan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.