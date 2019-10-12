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Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 06:10 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisine Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel açıklamasında terör örgütü YPG/PKK'yı savundu ve 'Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti' dedi.

Temsilciler Meclisinden Trump'a 'Türkiye' tepkisi! 'Başkan ortaklarımıza ihanet etti'

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel ve Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul tarafından sunulan karar tasarısına her iki kanadın da büyük destek verdiği belirtildi.

Tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Engel ve McCaul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararını eleştirdi.

'BAŞKAN ASKERLERİMİZİ ÇEKEREK ORTAKLARIMIZA İHANET ETTİ'

Açıklamasında terör örgütü YPG/PKK'yı savunan Engel, "Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti. Ülke değerlerimize ve ulusal güvenliğimize sırtını döndü. Bugün, bu tasarı ile alınan bu korkunç kararı reddediyor, Kongre üyeleri olarak, Başkan'ın gücünü kötüye kullanarak ilkelerimize ve güvenliğimize zarar verme girişiminin yanında olmadığımızı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Elliot Engel'in hafta içi Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde başlattığı terör operasyonunu durdurması ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik hedefli yaptırım uygulamasını içeren yeni bir tasarı daha sunacağı belirtildi.

BENZER BİR TASARI DA SENATOYA SUNULMUŞTU

Çarşamba günü kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Senato'ya yaptırım isteyen benzer bir tasarı sunduğunu açıklamış, Senatodaki her iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar için yaptırım istenen tasarıda, ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması isteniyor. (AA)

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'
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Temsilciler Meclisi Trump tepki

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sizin ortağınız biziz. bize ihanet ettiniz.
sizin ortaklarınız Kürtler olamaz.. Ortağınız israil dir.. Kürtleri maşa olarak kullanmanıza izin verilmeyecektir. Bu harekatın hedefi pislik yuvalarının temizliğidir sadece..
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