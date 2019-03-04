Temsilciler Meclisi’nden Trump’a Geniş Kapsamlı Soruşturma

ABD’de Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyası, şirketleri, başkanlığa geçiş dönemi ve yönetimine ilişkin son derece geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Komisyon, Başkan Trump’ın azil sürecini başlatma olasılığına sahip olan soruşturma kapsamında 81 kişi ve kuruma mektup göndererek bilgi ve belge talebinde bulundu. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu aralarında Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı, Trump’ın şirketinde görev yapan yetkililer ve Başkan Trump’ın oğulları dahil olmak üzere, bilge ve belge talebinde bulunduğu 81 kişi ve kurumdan 2 hafta içinde cevap bekliyor. Trump’ın adaleti engellediği iddiası, ilişkisinin olduğu iddia edilen iki kadına seçim kampanyası sırasında sessiz kalmaları için para ödendiği iddiası ve Rusya ile Trump’ın kampanya ekibi arasında gizli bir anlaşma ve işbirliği olduğu iddiaları, yeni açılan soruşturma kapsamında. Trump’ın görevini suistimal ettiği ve konumunu kişisel kazanç için kullandığına ilişkin iddialar da soruşturulacak.

Demokratların liderliğindeki Adalet Komisyonu’nun açtığı soruşturmanın hedefleri arasında Başkan Trump’ın oğulları Donald Trump Jr, Eric Trump, Wikileaks, Beyaz Saray danışmanı ve Trump’ın damadı Jared Kushner, Trump’ın şirketinin Mali İşler Müdürü Allen Weisselberg, eski Adalet Bakanı Jeff Sessions ve eski Beyaz Saray avukatlarından Doug McGahn bulunuyor. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler yaptığı yazılı açıklamada “Kongre’nin sorumlu şekilde denetim yapmayı reddettiği son iki yılda demokratik kurumlarımızın aldığı hasarı gördük. Kongre iktidarın suistimal edilmesi konusunda denetim sağlamalı” diye yazdı. Komisyonun amaçlarından biri Trump’ın eski FBI Başkanı James Comey gibi Adalet Bakanlığı’nda düşman olarak algıladığı kişileri görevden alarak ya da bazı tanık ifadeleriyle oynayıp af seçeneği sunarak adaleti engelleyip engellemediğinin belirlenmesi. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun mektubunun kendilerine ulaştığını belirtti. Sanders, “Beyaz Saray avukatları ve ilgili Beyaz Saray yetkilileri mektubu inceleyip uygun zamanda yanıt verecek” diye konuştu.

Adalet Bakanlığı sözcüsü Kerri Kupec de komisyonun mektubunun bakanlığa ulaştığını ve talebin değerlendirildiğini söyledi. Kongre’deki Cumhuriyetçiler, Demokratları 2020 yılında seçimi kazanma amacıyla uygulanan siyasi strateji kapsamında başkanın azledilmesi gündemiyle hareket etmekle suçluyor. James Comey 2016 yılında Rusya’nın Amerika’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürütüyordu. Comey Başkan Trump tarafından 2017’nin Mayıs ayında görevden alınmıştı. Rusya soruşturması da daha sonra özel yetkili savcı Robert Mueller’a verilmişti. Mueller’ın soruşturmaya ilişkin raporunu Adalet Bakanı William Barr’a önümüzdeki haftalarda iletmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun belge talebinde bulunduğu isimler arasında Mueller’ın soruşturması kapsamında hakkında iddianame hazırlanan kişiler de bulunuyor. Trump yönetiminin eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, Trump’ın eski danışmanı Roger Stone ve eski kişisel avukatı Michael Cohen bu isimler arasında.