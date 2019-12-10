HABER

Temsilciler Meclisi'nden Trump'a görevi suistimal suçlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 18:54 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'a resmi olarak görevi suistimal ve Kongre'yi engelleme suçlaması yöneltti.

Temsilciler Meclisi'nden Trump'a görevi suistimal suçlaması

ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın azil sürecinde önemli bir adım atarak Trump'ı resmi olarak görevi suistimal ve Kongre'yi engellemekle suçladı.

Demokratlar tarafından kontrol edilen Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler gazetecilere yaptığı açıklamada Demokratların Trump ABD Anayasası'nı tehlikeye attığı, 2020 seçimlerinin güvenilirliğini sarstığı ve ulusal güvenliği tehlikeye attığı için harekete geçtiğini söyledi.

Yöneltilen suçlamaların gelecek hafta oylanacağı ve kabul edilirse Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato'da azil süreci yargılamasının Ocak ayında başlayabileceği belirtiliyor.

"Hiçbir başkan hukukun üstünde değildir" şeklinde konuşan Nadler "Seçimler demokrasimizin köşe taşıdır. Gelecek seçimlerin güvenilirliği 2016 ve 2020 seçimlerinde yabancı müdehalesine talip olan bir başkan tarafından riske atıldı" dedi.

Trump'tan karşı saldırı

Trump suçlamaları reddediyor ve soruşturmayı "cadı avı" olarak niteliyor. Twitter hesabından gelişmeler hakkında açıklamada bulunan Trump, ülke ekonomisini bu kadar güçlü bir duruma getiren ve yanlış bir şey yapmayan bir başkan için azil süreci başlatılmasını "siyasi bir delilik" diye tanımladı.

ABD Temsilciler Meclisi'nde başlatılan soruşturmada, Trump'ın ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerde avantaj sağlamak için Ukrayna hükümetine baskı yapıp yapmadığı sorusuna yanıt aranmıştı. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski'den 2020 yılı seçimlerindeki potansiyel rakibi Joe Biden'a zarar vermek için Ukrayna'da bir doğal gaz şirketinde çalışmış olan oğlu hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasını istediği iddia edilmişti. Trump'ın soruşturmanın açılması için Ukrayna'ya yapılması planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı baskı aracı olarak kullandığı ileri sürülmüştü.

Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komitesi'nde ifadelerine başvurulan üç anayasa uzmanı Trump'ın ABD Anayasası'na göre azledilmesini gerektirecek suç olarak nitelenebilecek edimlerde bulunduğuna inandıkları yönünde görüş bildirmişti. Cumhuriyetçilerin çağırdığı dördüncü bir uzman ise Trump hakkındaki iddiaları delil yetersizliği gerekçesiyle reddetmişti.

Reuters, AFP / SSB, HT

©Deutsche Welle Türkçe

Yok artık! trafikte şoke eden anlar Yok artık! trafikte şoke eden anlar
Yunanistan Türkiye-Libya Anlaşmasını BM’ye Şikayet Etti Yunanistan Türkiye-Libya Anlaşmasını BM’ye Şikayet Etti 
Demokratlar Trump Hakkında İki Azil Gerekçesi AçıkladıDemokratlar Trump Hakkında İki Azil Gerekçesi Açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Cenazesi evine getirildi! Büyük kalabalık

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Putin'den Ukrayna'ya 'Srebrenitsa’ uyarısı

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Peskov: Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi yapacak

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü’nü aldı

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

38 kişiyle kaybolan uçaktan kötü haber!

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur

KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa...

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

Rumlardan 'Türkiye ile çatışma' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.