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Temsilciler Meclisi’nden Trump’la İlgili Yeni Soruşturmalar

09.09.2019 20:40 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’nin üç komisyonu, Başkan Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani ve muhtemel diğer bazı kişilerle ilgili Ukrayna hükümetine Trump’ın yeniden seçilme kampanyasına yardım etmesi için baskı uyguladıkları yönündeki haberlerle ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı

Temsilciler Meclisi’nden Trump’la İlgili Yeni Soruşturmalar

Temsilciler Meclisi’nin üç komisyonu, Başkan Donald Trump, avukatı Rudy Giuliani ve muhtemel diğer bazı kişilerle ilgili Ukrayna hükümetine Trump’ın yeniden seçilme kampanyasına yardım etmesi için baskı uyguladıkları yönündeki haberlerle ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat, Dışişleri ve Denetleme komisyonlarının başkanları, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’na yazılar yazarak konuyla ilgili belge ve kayıtları istedi. Komisyonlar, bu kayıtları “Ukrayna adalet sistemini manipule etme” çabası olarak niteledi.

Trump ve bazı Cumhuriyetçiler, Demokrat Parti’den Başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna gaz şirketinin yönetiminde çalışmasının çıkar çatışmasına neden olup olmadığını sorgulamıştı.

Beyaz Saray’dan konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Ancak bu son gelişme, Temsilciler Meclisi’nin Trump’la ilgili yürüttüğü birçok soruşturmaya bir yenisinin eklenmesi anlamına geliyor.

Konu, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesi nedeniyle Amerika’da gündemin üst sıralarında.

Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesi ve Trump’ın seçim ekibiyle Moskova arasında işbirliği olup olmadığını araştıran eski özel savcı Robert Mueller, Moskova’nın 3 yıl önceki başkanlık seçimlerine Trump lehine sürece müdahil olduğunu kaydetmişti.

Mueller Kongre’deki ifadesinde sorulan bir soruya yanıt olarak, “şu anda bile müdahiller” ifadesini kullanmıştı.

Başkan Donald Trump, onaylaması beklenen Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık silah satışını henüz onaylamadı. Amerika’da bazı yayın kuruluşları Biden’la ilgili olarak Ukrayna’ya baskıyı arttırmak için Trump’ın bu yardımı onaylamadığını iddia ediyor.

Söz konusu askeri yardımın Ukrayna için çok önemli olduğu kaydediliyor. Ukrayna ordusu ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı gücünü arttırmak istiyor.

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