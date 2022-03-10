Temsilciler Meclisi’nden Ukrayna Yardımına Onay

Temsilciler Meclisi, Çarşamba günü, Rus işgaline karşı savaşan Ukrayna’ya 13,6 milyar dolarlık yardımı ve ABD’de federal hükümetin 30 Eylül’e kadar açık kalmasını sağlayacak 1,5 trilyon dolarlık kaynağı onayladı.

Meclis, her iki partinin de oylarıyla geniş kapsamlı ödenekleri onayladı ve yasayı mevcut kaynaklarının süresinin dolacağı Cuma gece yarısına kadar harekete geçmeyi planlayan Senato’ya gönderdi.

Ukrayna yardımı hem Rus güçleriyle savaşan ülkenin ordusunu güçlendirmesi hem de aralarında bir milyon 500 bin mültecinin de olduğu vatandaşlarına insani yardım sağlanmasını kapsıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 13,6 milyar doların çok daha geniş kapsamlı bir yardım çabasının yalnızca görünen ucunu oluşturduğunu söyledi.

Pelosi, ABD ve NATO üyelerini kastederek, hem gelecek aylarda ve haftalarda hem de uzun vadede ülkenin yeniden yapılanması amacıyla herkesin Ukrayna için daha fazlasını yapmasının gerekeceğine dikkat çekti.

Rusya’dan enerji ithalatı yasağına onay

Temsilciler Meclisi ayrıca Rusya’nın Ukrayna işgaline yanıt olarak petrol ve diğer enerji kaynaklarının ithalatını yasaklayan bir tasarıyı 17’ye karşı 414 oyla geçirdi. 15 Cumhuriyetçi ve iki Demokrat tasarıya karşı çıktı.

Tasarı ayrıca Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü gibi bazı uluslararası ticaret gruplarına üyeliğinin de gözden geçirilmesini içeriyor.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Rusya'nın kalıcı normal ticari ilişkilerine dair statüsünü iptal eden bir madde ekleme çabasından vazgeçtiler. Bu, ABD’nin Rus ithalatına yönelik gümrük vergilerini tüm Dünya Ticaret Örgütü üyelerine uygulanan seviyelerin üzerine çıkartmasına izin verecekti.

ABD’nin hükümet bütçe tasarısı, Demokratlar’ın, 15,6 milyar dolarlık bir COVID-19 yardım paketi kapsamında eyaletlere kaynak dağıtılmasına karşı çıkmasının ardından geçti. Bu kaynak, araştırmalar ve COVID-19 enfeksiyonunun gelecekteki dalgaları için aşı stoklamak amacıyla kullanılacaktı.

Pelosi, tasarının hızla geçmesi için bu maddeyi tasarıdan çıkartmak zorunda kaldı.

Demokratlar, COVID-19 yardım paketini gelecek hafta ayrı bir tasarı olarak ele almayı planlıyor.

Biden’ın harcama önceliklerini yansıtıyor

Dev hükümet harcama tasarısı, dört yıllık Trump yönetiminin ardından Demokratlar’ın Başkan Joe Biden yönetimindeki harcama önceliklerini yansıtan ilk tasarı olma özelliğini taşıyor.

Meclis Tahsisatlar Komisyonu Başkanı Rosa Delauro, tasarının, savunma dışındaki yurtiçi harcamalarını geçen yıla göre yüzde 6,7 arttıracağını, bunun da son dört yıldaki en büyük artış olduğunu belirtti.

DeLauro, Ukrayna yardım paketinin Ukrayna halkına en çaresiz oldukları dönemde yardım ulaştırmayı amaçladığını söyledi.

Cumhuriyetçiler de tasarının geçmesini alkışladı. Bu durum, iki parti arasında bölünmenin fazla olduğu Kongre’de nadir görülen bir işbirliğine işaret ediyor.

Hükümet kaynak tasarısı, Rusya ve diğer kötü niyetli ülkelerin ABD’nin altyapısına karşı siber saldırılarını arttırması olasılığına yanıt vermek için Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi’nin bütçesini de 568,7 milyon dolar arttırarak, bu mali yıl içerisinde toplamda 2,6 milyar dolara çıkarmayı öngörüyor.

