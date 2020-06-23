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Temsilciler Meclisi’nden USAGM’in CEO’suna İfade Verme Çağrısı

23.06.2020 23:10 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu Salı günü ABD Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) yeni üst düzey yöneticisi Michael Pack’i hakkındaki editöryel bağımsızlığa gölge düşürebileceği kaygılarından dolayı önümüzdeki ay ifade vermeye çağırdı

Temsilciler Meclisi’nden USAGM’in CEO’suna İfade Verme Çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu Salı günü ABD Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) yeni üst düzey yöneticisi Michael Pack’i hakkındaki editöryel bağımsızlığa gölge düşürebileceği kaygılarından dolayı önümüzdeki ay ifade vermeye çağırdı.

Başkan Donald Trump’ın atadığı Pack göreve gelmesinin ardından ilk olarak Voice of America’nın (VOA) da bağlı olduğu USAGM çatısı altındaki diğer basın kuruluşları Middle East Broadcasting Networks (Ortadoğu Yayın Ağları), Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu) ve Radio Free Europe/Free Liberty’nin (Özgür Avrupa Radyosu) genel müdürlerini görevden aldığını açıklamıştı.

Demokratlar liderliğindeki Dışişleri Komisyonu başkanı Eliot Engel, Pack’e 8 Temmuz’da ifade vermesi çağrısı yaptı. USAGM’nin basın ofisi komisyon tarafından yapılan davet hakkında henüz yorum yapmadı. Kurumdan Pack’in komisyon karşısına çıkıp çıkmayacağı konusunda da açıklama gelmedi.

Muhafazakar belgesel yapımcısı Pack, geçen hafta USAGM çatısındaki basın kuruluşlarının yöneticilerini görevden almıştı. Ardından partiler üstü yönetim kurulunun üyelerinin çoğu Trump yönetimi tarafından atanan isimlerle değiştirilmişti.

ABD kanunları, bütçesini hükümetten alan yayın kuruluşlarının habercilik faaliyetlerini bağımsız şekilde yürütmesini ve başkanların yönetimlerinin etkisinden bağımsız olmalarını güvence altına alıyor.

Demokratlar Pack’in atamasına, kuruma Trump yönetimi yanlısı haberler yapılması konusunda baskı uygulayabileceği kaygısı nedeniyle karşı çıkmıştı. Pack, bir dönem Başkan’ın danışmanlığını da yapan Steve Bannon gibi muhafazakar siyasi aktivistlere yakınlığıyla biliniyor.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki kıdemli Demokrat Bob Menendez de Dışişleri Bakanlığı’ndan USAGM çatısı altındaki yöneticilerin görevden alınmalarının federal yönetmelikleri ihlal edip etmediğinin değerlendirilmesini istedi.

Çin’i salgınının kontrol altına alınamaması sebebiyle suçlayan Başkan Trum Voice of America’yı da eleştirmişti. Trump yönetimi, Çin’de salgının çıkış noktası olarak bilinen Wuhan kentinde tedbirlerin kaldırılması sebebiyle düzenlenen ışık gösterisine ilişkin görüntülü bir haberin yayımlanmasının ardından Voice of America’yı Çin propagandası yapmakla suçlamıştı.

Michael Pack’in ataması geçtiğimiz ay Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da onaylanmış, yalnızca bir Demokrat Senatör Pack lehine oy kullanmıştı.

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