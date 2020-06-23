Temsilciler Meclisi’nden USAGM’in CEO’suna İfade Verme Çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Dışişleri Komisyonu Salı günü ABD Küresel Medya Dairesi’nin (USAGM) yeni üst düzey yöneticisi Michael Pack’i hakkındaki editöryel bağımsızlığa gölge düşürebileceği kaygılarından dolayı önümüzdeki ay ifade vermeye çağırdı.

Başkan Donald Trump’ın atadığı Pack göreve gelmesinin ardından ilk olarak Voice of America’nın (VOA) da bağlı olduğu USAGM çatısı altındaki diğer basın kuruluşları Middle East Broadcasting Networks (Ortadoğu Yayın Ağları), Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu) ve Radio Free Europe/Free Liberty’nin (Özgür Avrupa Radyosu) genel müdürlerini görevden aldığını açıklamıştı.

Demokratlar liderliğindeki Dışişleri Komisyonu başkanı Eliot Engel, Pack’e 8 Temmuz’da ifade vermesi çağrısı yaptı. USAGM’nin basın ofisi komisyon tarafından yapılan davet hakkında henüz yorum yapmadı. Kurumdan Pack’in komisyon karşısına çıkıp çıkmayacağı konusunda da açıklama gelmedi.

Muhafazakar belgesel yapımcısı Pack, geçen hafta USAGM çatısındaki basın kuruluşlarının yöneticilerini görevden almıştı. Ardından partiler üstü yönetim kurulunun üyelerinin çoğu Trump yönetimi tarafından atanan isimlerle değiştirilmişti.