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Temsilcimiz BAUSuperMassive MSI 2018'e veda etti!

ESPOR HABERLERİ  | 08.05.2018 18:15 | Son Güncelleme

Temsilcimiz SuperMassive, gruplara kalma mücadelesi verdiği maçta EVOS'a karşı 3-1'lik skorla kaybederek MSI 2018'e veda etti.

Temsilcimiz BAUSuperMassive MSI 2018'e veda etti!

MSI 2018‘e dahil olma mücadelesi veren BAUSuperMassive harika başladığı ön eleme maçlarının ardından gruplara çıkma mücadelesi vermek için eşleştiği EVOS'a karşı 3-1'lik skorla yenilerek turnuvaya veda etti.

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MSI öncesi gruplarda grup lideri olarak ön eleme karşılaşmasına çıkmaya hak kazanan ve EVOS karşısında yorumculara göre mutlak favori olarak görülen BAUSuperMassive, bo5 formatında oynanan karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bu yenilgisiyle temsilcimiz MSI 2018’e dahil olamadan organizasyona veda etmiş oldu.

5 maçlık serinin ilk karşılaşmasında kırmızı tarafta başlayan temsilcimizde Stomaged'in Kindred seçimi herkesi şaşırttı. BAUSuperMassive harita kontrolü ve ejder kararlarında daha üstün çıkan taraf olsa da, geç oyunda ağırlığını koyan EVOS seriye galibiyetle başladı.

Serinin ikinci maçında etkisini erkenden hissettiren BAUSuperMassive, Zeitnot'un etkili oyununa SnowFlower ve fabFabulous'da eşlik edince altın farkını hızlı bir şekilde açtı. Bu farkın getirdiği avantajla kuleleri de bir bir yıkan temsilcimiz, 34. dakikanın sonunda durumu 1-1'e getirerek bu seride biz de varız dedi.

Serinin üçüncü maçında Vladimir'den vazgeçmeyen GBM, ilk iki oyunun aksine orta koridordaki bire bir takaslarda fazla agresif davranınca koridorda geriye düştü. Devamında da beklenen performansı gösteremedi ve oyunu 1/6/1 skoru ile kapattı. Bu süreçte Cassiopeia'nın erkenden güçlenmesi, ormancı ve alt koridor uyumuyla harita kontrolünün tamamen EVOS'a geçmesi maçın büyük bir farkla sonuçlanmasına yol açtı ve EVOS seride 2-1 öne geçti.

Dördüncü maçta Zeitnot için Caitlyn seçerek "nişancıyı koru" taktiğiyle Vadi'ye inen temsilcimiz, YiJin'in Graves'i ve Stark'ın etkili Ornn oyununa gerekli cevapları veremedi. 24 dakikalık mücadelenin sonunda Vietnam temsilci EVOS eSports, BAUSuperMassive'i 3-1 mağlup ederek MSI'da son altı takım arasına adını yazdırdı. Temsilcimiz BAUSuperMassive ise ön eleme aşamasındaki performansının devamını getiremeyerek MSI'a veda etti.

Seri boyunca oldukça etkili bir oyun sergileyen EVOS'un ormancısı Nguyễn “YiJin” Lê Hải Đăng özellikle son maçta performans ile EVOS'un galibiyetinde baş rol oynadı.

YiJin


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Anahtar Kelimeler:
suppermassive MSI2018 veda evos

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