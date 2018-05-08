Temsilcimiz BAUSuperMassive MSI 2018'e veda etti!

MSI 2018‘e dahil olma mücadelesi veren BAUSuperMassive harika başladığı ön eleme maçlarının ardından gruplara çıkma mücadelesi vermek için eşleştiği EVOS'a karşı 3-1'lik skorla yenilerek turnuvaya veda etti.

MSI öncesi gruplarda grup lideri olarak ön eleme karşılaşmasına çıkmaya hak kazanan ve EVOS karşısında yorumculara göre mutlak favori olarak görülen BAUSuperMassive, bo5 formatında oynanan karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bu yenilgisiyle temsilcimiz MSI 2018’e dahil olamadan organizasyona veda etmiş oldu.

5 maçlık serinin ilk karşılaşmasında kırmızı tarafta başlayan temsilcimizde Stomaged'in Kindred seçimi herkesi şaşırttı. BAUSuperMassive harita kontrolü ve ejder kararlarında daha üstün çıkan taraf olsa da, geç oyunda ağırlığını koyan EVOS seriye galibiyetle başladı.

Serinin ikinci maçında etkisini erkenden hissettiren BAUSuperMassive, Zeitnot'un etkili oyununa SnowFlower ve fabFabulous'da eşlik edince altın farkını hızlı bir şekilde açtı. Bu farkın getirdiği avantajla kuleleri de bir bir yıkan temsilcimiz, 34. dakikanın sonunda durumu 1-1'e getirerek bu seride biz de varız dedi.