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Temsili düşman adası ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı kapsamında, amfibi deniz piyade birlikleri senaryo gereği İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası'na çıkarma yaptı.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7'nci gününde devam ediyor.

Deniz komandolarının çıkarma harekatı böyle görüntülendi

Senaryo gereği, İzmir Körfezi açıklarında bulunan Hekim Adası'na çıkarma yapmak için amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçların yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yüklenmesinin ardından tatbikatın deniz geçiş safhası başlamış oldu.
TCG Bayraktar Gemisi çıkarma gemilerinin eşliğinde Foça Üssü Komutanlığında bulunan Leventler Limanı'ndan Hekim Adası'na hareket etti.
Tatbikata ilişkin tüm istihbarat bilgilerinin geldiği ve amfibi çıkarmanın komuta edildiği TCG Bayraktar gemisinde bulunan Savaş Harekat Merkezi basın mensuplarına tanıtıldı.
Hekim Adası'na yaklaşılmasının ardından "limbo harekatı" yapıldı.
Bu arada tank ve zırhlı araçlar taşıyan çıkarma gemilerine amfibi deniz piyade birlikleri de nakledildi.
Çıkarma gemilerinin derinlikleri nedeniyle kapak atamadığı plajlara botla deniz piyadelerinin çıkarılması ve böylece tatbikat senaryosuna göre düşmanın ana plajdaki kuvvetinin bölünmesi için TCG Bayraktar Gemisi'nde bulunan küçük çıkarma gemileriyle ve Amfibi Hücum Timleri suya indirildi.
Adanın sahiline yaklaşan gemi ve birliklerin deniz içinde karşılaşabileceği muhtemel bir mayın ya da tehlikeli cisimlerin tespit edilmesi için TCG Edremit Gemisi'nde konuşlu bulunan Hafif Otonom Sualtı Aracı'nda (HOSA) görevli dalgıçlar tarafından denize bırakıldı.
SAT ve SAS komandolarınca sahile yakın bölgelerdeki mayınlar ve su altı engellerinin keşfi yapıldı.
Bir SAT timi senaryo gereği düşman sahiline çıkarak kıyı güvenliği aldı, botlarla gelen diğer SAT timleri çıkarma gemilerinin yanaşacağını bölgede bulunan mayını imha etti.
Çıkarma yapılacak olan temsili düşman plajının temizlenmesinin ardından botlara binen amfibi deniz piyade birlikleri adaya yöneldi. (AA)
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