HABER

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019’un Ege Denizi safhası başarıyla tamamlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019’un Ege Denizi safhası başarıyla tamamlandı. Yerli silah ve teçhizatların da kullanıldığı tatbikatta, temsili düşman adası başarıyla ele geçirildi.
Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak başlatılan Mavi Vatan-2019 Tatbikatı devam ediyor. Senaryo gereği İzmir Körfezi’ndeki düşman ülkeye ait senaryo gereği “Hekimli Adası” ismiyle anılan adaya amfibi çıkarması yapacak olan kuvvetler, sınıfında dünyanın en büyük gemisi olan ve yerli imkanlarla üretilen TCG Bayraktar ile sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adaya yaklaştı.
TCG Bayraktar ile ilk kez buluşan yerli yapım Bayraktar insansız hava aracı, adadaki düşman unsurlarını tespit etti. Lazerle işaretlenen düşman unsurları yok etmek için önce hava harekatı düzenlendi. Harekatta lazerle işaretlenen noktalar Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarıyla vuruldu. Sınıfında dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi olan TCG Bayraktar başta olmak üzere çıkarma gemileri Hekimli Adası plajında mayından temizlenen bölgeden karaya çıkarma yaptı.

ATAK eskortluk yaptı
Çıkarma gemisinde bulunan tank ve zırhlı araçlar, amfibi deniz piyade birlikleriyle birlikte adaya ayak bastı. Türk askeri, adada temsili düşman kuvvetleriyle çatışmaya girdiği sırada karada da çıkarma harekatı devam etti. Kara Havacılıka ait genel maksat helikopterleri, TCG Bayraktar’da bulunan deniz amfibi timlerini senaryo gereği harekatın düzenlendiği adaya götürdü. Genel maksat helikopterini korumak amacıyla bu helikoptere yerli yapım ATAK helikopterleri eskortluk yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, senaryo gereği adayı tamamen ele geçirmesinin ardından amfibi çıkarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Komuta TCG Bayraktar’da
Senaryo gereği düzenlenecek operasyonu Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, TCG Bayraktar gemisinden komuta etti. Dev geminin harekat merkezinde toplanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetkili personeli, düzenlenen harekatı aşama aşama izleyerek gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Akar da takip etti
Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mavi Vatan Tatbikatı’nı havadan erken ihbar ve kontrol uçağından takip etti. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla tatbikatı izledi.

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu

Temsili düşman adası ele geçirildi, yerli silahlar göz doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.