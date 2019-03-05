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Temsili düşman adasına harekat başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 08:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019’un Ege Denizi safhasında temsili düşman adasına çıkarma harekatı başladı.Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak başlatılan Mavi Vatan-2019 Tatbikatı devam ediyor.Senaryo gereği İzmir Körfezi’ndeki düşman ülkeye ait “Hekimli Adası” ismiyle anılan adaya amfibi çıkarması yapacak olan kuvvetler, sınıfında dünyanın en büyük gemisi olan ve yerli imkanlarla üretilen TCG Bayraktar ile sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adaya yaklaştı.Komuta TCG Bayraktar’daSenaryo gereği düzenlenecek operasyonu Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, TCG Bayraktar gemisinden komuta etti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019’un Ege Denizi safhasında temsili düşman adasına çıkarma harekatı başladı.
Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak başlatılan Mavi Vatan-2019 Tatbikatı devam ediyor.
Senaryo gereği İzmir Körfezi’ndeki düşman ülkeye ait “Hekimli Adası” ismiyle anılan adaya amfibi çıkarması yapacak olan kuvvetler, sınıfında dünyanın en büyük gemisi olan ve yerli imkanlarla üretilen TCG Bayraktar ile sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adaya yaklaştı.

Komuta TCG Bayraktar’da
Senaryo gereği düzenlenecek operasyonu Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, TCG Bayraktar gemisinden komuta etti. Dev geminin harekat merkezinde toplanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yetkili personeli, düzenlenen harekatı aşama aşama izleyerek gerekli yönlendirmeleri yaptı.
Harekat merkezi olan TCG Bayraktar’ı korumaya alan diğer Deniz Kuvvetleri unsurları, bot koridoru oluşturdu.

Çıkarma öncesi temizlik yapıldı
Çıkarmanın yapılacağı temsili düşman adası kıyılarında olası bir mayına karşı araştırma yapan mayın gemisi, HOSA adı verilen su altı otonom cihazıyla tarama yaptı. Taramada mayına rastlanınca devreye SAT timleri girdi. Temsili düşman sahiline yapılan ön kuvvet harekatında SAT timleri tespit edilen mayın imha ederek çıkarma yapılacak sahil hattını temizledi.
Derinlikler nedeniyle çıkarma gemilerinin kapak atamadığı plajlara çıkarma yapabilmek amacıyla TCG Bayraktar gemisinde bulunan küçük çıkarma gemileri ve Amfibi Hücum Timine ait botlar suya indirildi.

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