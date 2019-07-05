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Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 20:42 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte sanatçı Şoray Uzun'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, göle akan Akşehir Çayı'na maya çaldı.

Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı

İsmail AKKAYA- Atilla MEMİŞ/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymak için yapılan şenlikte sanatçı Şoray Uzun'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca, göle akan Akşehir Çayı'na maya çaldı. Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da göle maya çalınmasının bir umut olduğunu belirterek, 1071'de Anadolu'nun kapılarının açılmasını, İstanbul'un Fethi'nin, Çanakkale Zaferi'in göle maya çalmak olduğunu söyledi.
Bu yıl düzenlenen '60'ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği', kent merkezinde Nasreddin Hoca Meydanı'nında düzenlendi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve vatandaşlar katıldı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Hazırcevap' olarak anılan Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi.
Akşehir Belediyesi de her yıl Nasreddin Hoca'nın felsefesini yaşatmak ve dünyaya duyurmak için şenlikler düzenliyor.
Şenlikte Temsili Nasreddin Hoca ve protokol üyeleri, Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' diyerek göle maya çalması temsili canlandırılarak Akşehir Gölü'ne akan kent içindeki Akşehir Deresi'ne yoğurt çaldı. Nasreddin Hoca, göle maya çalarken de ‘Dolar 1 lira olsun. Akşehir il olsun. Sevgi ve kardeşlik’ olsun temennisinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Temsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldıTemsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldıTemsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldıTemsili Nasreddin Hoca, göle maya çaldı

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