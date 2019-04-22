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Temsili valiyi, gazeteci babası takip etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

ERZURUM Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Güleser Karabulut (9) ile 5'inci sınıf öğrencisi Hilal Su Kumru'ya (11) bıraktı.

Temsili valiyi, gazeteci babası takip etti

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Valisi Okay Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Güleser Karabulut (9) ile 5'inci sınıf öğrencisi Hilal Su Kumru'ya (11) bıraktı. Vali Memiş'in koltuğuna oturan Hilal Su Kumru'yu, babası DHA kameramanı Zafer Kumru takip etti. Kızının görüntülerini çeken Kumru, heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi.
Erzurum Valisi Memiş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, koltuğunu Tatbikat İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Güleser Karabulut ve TOKİ İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Hilal Su Kumru'ya teslim etti. Vali Memiş, makam odasına giren öğrencilere sarıldıktan sonra "Kalkmıyorum yerimden" diyerek, espri yaptı. Temsili vali olmak isteyen Güleser ile Hilal Su, makam koltuğuna sırayla oturdu. Vali Memiş, koltuğunu ilk olarak Güleser Karabulut'a teslim edip, masanın önündeki koltuğa geçerken, "Ben sorumluluktan kurtuldum, burada oturmak ne güzelmiş" dedi.
Güleser Karabulut, temsili olarak oturduğu koltukta İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a ilk talimatını verdi. Telefonla yapılan görüşmede sesin dışarı verilmesinde sorun çıkınca Vali Memiş, yardımcı oldu. Karabulut, sorun giderilince okul önlerinde çocukların güvenliği için trafik polisi görevlendirilmesini istedi. Aslan da her okula polis görevlendirildiğini, trafik konusunda her türlü tedbirin alınacağını kaydetti.
TEMSİLİ VALİNİN HABERİNİ GAZETECİ BABASI YAPTI
Vali Memiş, koltuğunu daha sonra Hilal Su Kumru'ya bıraktı. Koltuğa oturduktan sonra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine değindiği kısa konuşma yapan Hilal Su, DAP Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir'in telefonla aranması talimatını verdi. Hilal Su Kumru, Başkan Demir'den 800'den fazla öğrencisi olan okullarına kütüphane yapılmasını istedi. Demir ise en kısa sürede talimatı yerine getireceklerini söyledi.
Temsili olarak vali koltuğuna oturan Hilal Su Kumru'yu, DHA Erzurum Bürosu'nda kameraman olarak görev yapan babası Zafer Kumru takip etti. Kamerasıyla kızının görüntülerini çeken Zafer Kumru, heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi.
Tören sonunda Vali Okay Memiş, Güleser Karabulut ile Hilal Su Kumru'ya kupa, şapka ve hikaye kitabı hediye etti. Memiş, kameraman Zafer Kumru ve temsili valilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Temsili valiyi, gazeteci babası takip ettiTemsili valiyi, gazeteci babası takip ettiTemsili valiyi, gazeteci babası takip ettiTemsili valiyi, gazeteci babası takip etti

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