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TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik
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TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

14.11.2024 15:54
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Alışveriş tutkunlarının son zamanlardaki gözdesi haline gelen TEMU, her ihtiyaca hitap eden ve bütçeyi zorlamayan ürünleriyle öne çıkıyor. Kış yaklaşırken uygun fiyatlarla yüksek kalitedeki montlara, kazaklara, kısacası her türden kışlık ürünlere sahip olmak isterseniz TEMU'da keşfedilmeyi bekleyen ürünlere göz atabilirsiniz. Üstelik yeni uygulama kullanıcılarına %75'e varan indirimler var. Detaylar için okumaya devam edin.

İhtiyaçlarını bütçe dostu şekilde karşılamak isteyenlerin yeni gözdesi, yurt dışı alışveriş siteleri oldu. Özellikle Türkiye'de henüz bulunmayan ve bütçe zorlayan ürünleri TEMU gibi platformlarda oldukça uygun fiyatlara bulmak mümkün. Sosyal medyada viral olan ve henüz Türkiye'ye gelmemiş ürünleri keşfetmek ya da kışlık giyim ihtiyaçlarınızı uygun şekilde karşılamak isterseniz siz de TEMU'daki çok satan ürünlere göz atabilirsiniz. TEMU'dan avantajlı alışveriş yapmanın keyfini çıkaran birçok kullanıcı, indirimli ürünleri yakalamanın mutluluğunu yaşıyor. Siz de onlardan biri olmak için acele edin. Hazır havalar da soğuyorken TEMU'nun en çok tercih edilen kışlıklarını sizler için araya getirdik. İşte detaylar...

1. Soğuk havalarda kurtarıcınız olacak: AQUATECH Erkek Mont

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%100 polyester malzemeden üretilen Aquatech mont, dayanıklı ve esnek olmayan yapısıyla uzun süreli kullanım sağlıyor. Kukuletalı yaka stili ve fermuarlı kapanışı, hem rahatlık hem de stil katarken, cep detayları sayesinde fonksiyonellik sunuyor. İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde rahatça giyilebilecek bu ürün, gündelik bir tarzla her ortama uyum sağlıyor. Elde yıkama önerisiyle bakımının kolay olması da günlük kullanımda ekstra avantaj sunuyor.

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2. Üstünüzden çıkaramayacaksınız: Örme Hırka Ceket

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Erkekler için tasarlanmış örme hırka, sonbahar ve kış aylarında şıklık ve konfor arayanlar için uygun bir ürün. Hafif esneme payına sahip, %100 polyester örme kumaştan üretilen hırka, düzenli kesimi ve koyu renk deseni ile her kombine kolayca uyum sağlıyor. Stand yaka ve fermuarlı kapanışıyla modern bir görünüm sunarken, uzun kollu tasarımı soğuk havalarda sıcak tutuyor. Uzun ömürlü kullanım sunan hırka, sonbahar ve kış mevsimlerinde dolabınızın vazgeçilmez bir parçası olmaya aday.

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3. Hem şık hem rahat: Ekose Desenli Uzun Kollu Kapüşonlu Ceket

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Ekose desenli kapüşonlu ceket, %100 polyesterden üretilmiş, esnek olmayan dokuma kumaşıyla dayanıklı olan ceket, dört mevsim kullanıma uygun yapısıyla gardırobunuzun çok yönlü bir parçası olacak! Ekose deseni ve gevşek kesimi, modern bir stil yaratırken her ortamda rahatlık sağlıyor. Kapüşonlu yaka ve düğme detaylarıyla tamamlanan ceket, klasik ve trendy bir görünüm arayanlar için uygun.

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4. Sonbahar ve kış için: Denizci Yaka Hırka

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Uzun kollu düz renk hırka ile sonbahar ve kış aylarında şık görünürken konforunuzdan feragat etmezsiniz. %42 akrilik, %28 naylon ve %30 polyester bileşimiyle üretilmiş olan hırka, mikro esnek yapısı sayesinde rahat bir kullanım sağlıyor.

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5. Ayaklarınız hiç üşümesin: Kadınlar için Peluş Astarlı Bot

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Yuvarlak burunlu olan bu botlar, nostaljik stilini modern bir dokunuşla buluşturuyor. Platform topuk ve kaymaz poliüretan tabanı sayesinde karlı ve buzlu zeminlerde güvenle adım atabilirsiniz. Orta buzağı yüksekliği ve peluş astarı ile ayakları sıcak tutan ürün, bağcıklı kapama detayıyla tarz bir görünüm sunarken konforlu bir kullanıma olanak tanıyor.

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6. Soğuk havalar engel olmasın: Peluş Astarlı Kar Botu

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Bu botlar, soğuk kış günlerinde dış mekan aktivitelerinde maksimum sıcaklık ve rahatlık sağlamak için tasarlandı. PU üst malzeme, dayanıklılığı artırırken, iç kısmındaki polyester elyaf polar astar ayakları sıcak tutuyor. TPR kaymaz tabanı ve EVA astarı ile karlı ve kaygan zeminlerde güvenli bir tutuş sağlıyor. Hem günlük kullanım hem de doğa yürüyüşleri için ideal.

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7. Evinizde konforunuz artsın: Yumuşak Kaymaz Astarlı Ev Terliği

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Mikrofiber suni deri üst malzemesi ve yuvarlak burun tasarımı ile hem şık hem de dayanıklı bir yapı sunan terlik, yumuşak iç yüzeyi ile ayağı sararak konfor sağlıyor. Hafif EVA tabanı, gün boyu kullanımda ayakları yormaz ve kayma yapmayan özelliği ile güvenli bir adım atmanıza yardımcı oluyor.

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8. Kombininize resmi bir hava katacak: Dar Kesim Pantolon

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Sonbahar ve kış aylarında iş ortamında rahatlık ve şıklığı bir araya getirmek isteyenler için mükemmel bir tercih . Hafif esnek bir yapıya sahip olan pantolon, vücuda rahatça uyum sağlar. Koyu renkteki ince kesimi, klasik bir görünüm sunarken modern bir şıklık katıyor ve her türlü üst giyimle kolayca kombinleniyor. Fermuar detayına sahip olan bu pantolon, makinede yıkamaya uygun olduğu için günlük kullanım için de oldukça avantajlı.

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9. Sıcacık ve yumuşak: Ayıcık Desenli Kışlık Pijama Takımı

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Kış aylarında rahatça uyumak ve evde konforlu vakit geçirmek ister misiniz? %100 polyester örme kumaştan üretilen takım, soğuk günlerde sıcak tutuyor. Üst parçasında uzun kollu, bisiklet yaka bir kazak, alt parçada ekose desenli bir pantolonu bulunuyor.

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10. Her yere onunla gideceksiniz: İçi Polarlı Ceket

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%100 polyesterden üretilmiş olan ceket, esnek olmayan, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü. Fermuarlı kapanışı ve stand yaka tasarımı ile soğuk havalarda ekstra koruma sağlıyor. Koyu renk ve işlemeli detaylarıyla dikkat çeken ceket; golf, koşu, yürüyüş, bisiklet, kamp gibi birçok spor ve açık hava aktivitesine uygun olacak şekilde tasarlanmış.

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Bu içerik 14 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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