Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahatlerinizi kolaylaştıracak ürünler mi arıyorsunuz? Sosyal medyada sıkça konuşulan TEMU, kullanışlı ve uygun fiyatlarıyla seyahat ürünlerinde de öne çıkıyor. Yağmurluktan geniş hacimli seyahat sırt çantasına yolculuk deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak seçenekler TEMU'da sizleri bekliyor. Detayları görmek için içeriğimize göz atmayı unutmayın.

Seyahate çıkmak, yeni yerler keşfetmek ve unutulmaz anılar biriktirmek demek. Ancak yolculuğunuzun keyifli ve rahat geçmesi için doğru ürünlere sahip olmak büyük bir fark yaratıyor. Termos, powerbank, valiz kilidi... Seyahatlerinizi kolaylaştıracak ve "Seyahatten önce iyi ki almışım!" diyeceğiniz ürünler, TEMU'da avantajlı fiyatlarla artık daha da ulaşılabilir. İster kısa bir kaçamak ister uzun bir seyahat planlayın, işlevsel ve bütçe dostu ürünlerle her anınız daha planlı ve keyifli olacak. İşte detaylar...

1. Çelik Termos

1

Sıcak bir kahve ya da buz gibi içecek gün boyu istediğiniz ısıda kalsın istemez misiniz? 304 paslanmaz çelik malzemesiyle hem dayanıklı hem de kırılmaz yapısıyla güvenilir bir kullanım sunan çelik termos, yalıtımlı tasarımı sayesinde içeceklerinizi 12 saat sıcak, 12 saat soğuk tutarak her mevsimde mükemmel bir eşlikçi oluyor. 500 ml kapasitesiyle yeterli bir hacmi ile seyahate çıkarken de pratik bir çözüm.

Ürünü İncele

2. 3-in-1 Katlanabilir Kablosuz Şarj İstasyonu

2

3-in-1 Katlanabilir Kablosuz Şarj İstasyonu seyahatlerde şarj derdine son! iPhone, iWatch ve AirPods gibi cihazlarınızı aynı anda kablosuz olarak şarj edebilme özelliği sayesinde karmaşadan kurtulmanızı sağlayan ürün, 15W hızlı şarj kapasitesiyle cihazlarınızı kısa sürede şarj ederken, katlanabilir tasarımı hem taşımayı hem de kullanımı kolaylaştırıyor.

Ürünü İncele

3. Sıkıştırılmış tek kullanımlık havlular

3

Tek kullanımlık havlular, kompakt tasarımları sayesinde çantanızda neredeyse hiç yer kaplamazken, suyla temas ettiğinde kullanıma hazır hale geliyor. Kalınlaştırılmış ve dayanıklı yapısıyla yüzünüzü ya da ellerinizi nazikçe temizlemek için uygun. Tek kullanımlık olması, hijyenik bir kullanım sağlıyor. Taşınabilirliği ve pratikliğiyle seyahatlerde her an yanınızda bulundurabileceğiniz havlular, günlük hayatınızı kolaylaştıracak harika bir yardımcı!

Ürünü İncele

4. Büyük kapasiteli seyahat sırt çantası

4

Büyük kapasiteli seyahat sırt çantası, seyahat ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir tasarıma sahip. Geniş ana bölmesi, laptop bölmesi ve ayakkabı bölmesiyle eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanızı sağlıyor. Hafif polyester malzemeden üretilmiş çanta, ayarlanabilir kayışları ve nefes alabilir omuz askıları sayesinde uzun süreli taşımalarda konfor sunuyor. USB şarj portu, hareket halindeyken cihazlarınızı kolayca şarj etmenize olanak tanıyor.

Ürünü İncele

5. 6'lı tek renk valiz organizeri

5

Su geçirmez özelliği ve nefes alabilir file tasarımıyla giysilerden kozmetik ürünlerine kadar tüm eşyalarınızı düzenli bir şekilde valizinizde taşıyabilirsiniz. Giysi, iç çamaşırı, kozmetik ve tuvalet malzemelerinizi düzenlemeniz için farklı boyutlarda üretilen organizerler, hem seyahatlerde büyük bir kolaylık sunuyor.

Ürünü İncele

6. 3 haneli şifreli asma kilit

6

Metal yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü olan kilit, spor salonu dolaplarından bagajlarınıza kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Şifreli tasarımı, anahtara ihtiyaç duymadan kolayca açılıp kapanıyor ve eşyalarınızı güvenle korumanıza yardımcı oluyor. Hafif ve kompakt yapısı sayesinde seyahatlerde rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Seyahat yastığı

7

Yumuşak ve rahat kadife malzemesiyle boyun desteği sağlayan bu ürün ile uzun yolculuklarda dahi rahat edersiniz. Üstelik hafif ve taşınabilir tasarımı sayesinde bavulunuzda yer tasarrufu yapabilir, seyahat için gerekli temel eşyalarınızı da fermuarlı alanda muhafaza edebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Hırsızlığa karşı sırt çantası

8

Sık sık seyahat edenlerin karşılaşabileceği en önemli tehlikelerden biri hırsızlık. Neyse ki bunun için de bir önerimiz var! Hırsızlığa karşı sırt çantası; üç haneli kilidi, kart yuvası, yansıtıcı kayışı ve arka cebi sayesinde güvenli bir kullanım olanağı sunar. Ayrıca çantanın üzerinde bulunan USB girişi ile telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Katlanabilir ütü

9

Mini ve taşınabilir tasarımıyla avuç içine sığacak kadar küçük olan cihaz, katlanabilir yapısı sayesinde kolayca taşınıp saklanabiliyor. 180° dönebilen buharlı ütü başlığı, giysilerinizdeki en küçük detayları bile rahatça ütülemenizi sağlarken, sivri uçlu tasarımı sayesinde yaka ve düğme çevresi gibi zor alanlarda mükemmel sonuç veriyor.

Ürünü İncele

10. Taşınabilir ayakkabı çantası

10

Taşınabilir ayakkabı çantası sayesinde seyahatlerinizde ayakkabılarınızı düzenli bir şekilde çantanızda muhafaza edebilirsiniz. Hafif ve taşınabilir yapısıyla valizinizde neredeyse hiç yer kaplamaz. Toz geçirmez özelliği sayesinde ayakkabılarınızı güvenle saklayabilir ve diğer eşyalarınızın temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

11. Çok fonksiyonlu çanta

11

Su geçirmez yapısı, eşyalarınızı her türlü hava koşulunda güvenle saklamanıza yardımcı olan ürün, geniş kapasitesi giysilerinizden aksesuarlarınıza kadar her şeyi düzenli bir şekilde taşımanıza olanak tanıyor. Sabit omuz askısı sayesinde rahatlıkla taşınabiliyor. Fermuarlı kapaması eşyalarınızı güvende tutarken, modern ve işlevsel tasarımıyla şıklığı da elden bırakmaz. Hem tatillerde hem de iş seyahatlerinde hayatınızı kolaylaştıracak çanta, konforlu ve organize bir seyahatin vazgeçilmezi olacak!

Ürünü İncele

12. Uzun yağmurluk

12

Kalınlaştırılmış ve su geçirmez EVA malzemesiyle dayanıklılık ve konforu bir arada sunan yağmurluk, hem erkekler hem de kadınlar için uygun tek beden tasarımıyla oldukça pratik. Ürünün elastik manşetleri yağmurun içeri sızmasını önlüyor, kapüşonlu ve düğmeli yapısı ile ise kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Katlanabilir ve hafif yapısıyla taşınması son derece kolay olan yağmurluk her durumda yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün.

Ürünü İncele

Bu içerik 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

 Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

 Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde kaçırılmayacak indirim

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde kaçırılmayacak indirim

 Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

 Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

 Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

 Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
powerbank termos organizer seyahat çantası
İş birliği İçerikleri
Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde kaçırılmayacak indirim

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde kaçırılmayacak indirim

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Kadınların olduğu kadar erkeklerin de favorisi! UGG botta büyük fırsat

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

Günün en iyi fırsatı! Kışın sıcacık olmanın sırrı Columbia polarda

BİM'e Philips airfryer geliyor!

BİM'e Philips airfryer geliyor!

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

"Bu fiyata bot mu olur?" dedirtecek! İşte TEMU'dan seçtiğimiz botlar

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Şarjlı diş fırçası Gülümseten Kasım'dan alınır!

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Çok satanlarda bir numara! Stanley'in havalı yemek termosunun fiyatı en dipte

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Foreo Luna günün fırsat ürünü oldu! Sepette ekstra %15 indirim var

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri

Apple'dan Samsung'a akıllı saatlerde Gülümseten Kasım indirimleri

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

A101'e Dubai çikolatası geliyor!

Çok satanlarda bir numara! Benetton Valiz indirime girdi

Çok satanlarda bir numara! Benetton Valiz indirime girdi

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

TEMU'dan alabileceğiniz bütçe dostu evcil hayvan ürünlerini seçtik

Sezonun favorisi UGG botta %40 indirim

Sezonun favorisi UGG botta %40 indirim

"Kızımın gözlerindeki mutluluk için değer!" Barbie rüya evi indirimde

"Kızımın gözlerindeki mutluluk için değer!" Barbie rüya evi indirimde

Rahatlığıyla öne çıkıyor, her kombine uyum sağlıyor...

Rahatlığıyla öne çıkıyor, her kombine uyum sağlıyor...

Tümünü Gör
Benzer Gezi Seyahat İçerikleri
Seyahatlerin olmazsa olmazı 10 ürün

Seyahatlerin olmazsa olmazı 10 ürün

Kolay ve keyifli bir ulaşım için en iyi elektrikli scooter modelleri

Kolay ve keyifli bir ulaşım için en iyi elektrikli scooter modelleri

Açık havada kahve keyfi yapmanızı sağlayacak pratik ürünler

Açık havada kahve keyfi yapmanızı sağlayacak pratik ürünler

Sağlam ve dayanıklı! En iyi valiz ve bavul markaları

Sağlam ve dayanıklı! En iyi valiz ve bavul markaları

Yılların eskitemediği marka! En iyi Stanley termosları seçtik

Yılların eskitemediği marka! En iyi Stanley termosları seçtik

Sezonun en çok satan yüzme ürünlerini sizin için seçtik

Sezonun en çok satan yüzme ürünlerini sizin için seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul'da metro kullananlar dikkat! 15.00'ten sonra o hatlar kapatılacak

İstanbullular dikkat! 15.00'ten sonra kapatılacak

İzmir'de korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı, polis güvenlik önlemi aldı

İzmir'de korkutan yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı, polis güvenlik önlemi aldı

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

SON DAKİKA | Kar, tipi, fırtına... Bugün hava durumu nasıl olacak? AFAD'dan 13 kente 'turuncu', 25 kente 'sarı' uyarı

AFAD'dan 13 kente 'turuncu', 25 kente 'sarı' uyarı

Kiraladıkları dairede cesetleri bulunmuştu! Cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

Kiraladıkları dairede cesetleri bulunmuştu! Cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

Balıkçı teknesinde tüp faciası! Çıkan yangında evsiz vatandaş hayatını kaybetti

Balıkçı teknesinde tüp faciası! Evsiz vatandaş hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.