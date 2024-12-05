Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
TEMU'dan yağmurlu günlere özel bütçe dostu ürünler
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. TEMU'dan yağmurlu günlere özel bütçe dostu ürünler

TEMU'dan yağmurlu günlere özel bütçe dostu ürünler

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
04.12.2024 18:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışlı günlerde yağmurdan korunmak doğru ekipmanlarla çok kolay! TEMU’nun bütçe dostu ve kullanışlı ürünleri, günlük hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Su geçirmez kılıflar, portatif şemsiyeler, yağmurluklar ve dahası... Yağmurun keyfini çıkarmak için TEMU'dan alabileceğiniz en pratik v ucuz ürünlere hemen göz atmaya ne dersiniz?

Yağışlı günlerde hayatınızı kolaylaştıracak bütçe dostu ürünler arıyorsanız, doğru yerdesiniz! TEMU, pratik ve kullanışlı seçenekleriyle her hava koşulunda yanınızda olacak ürünler sunuyor. İster bir şemsiye, ister su geçirmez bir sırt çantası kılıfı olsun, bu uygun fiyatlı ürünler hem kaliteli hem de ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış. Yağmurlu havaları sorun olmaktan çıkaracak olan bu seçenekler ile cebinizden de tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca taşınabilirlikleri sayesinde bu ürünleri her an yanınızda bulundurabilirsiniz. TEMU'dan yağmurlu havalarda kullanabileceğiniz ürünleri sizin için derledik.

1. Yağışlı havaların kurtarıcısı: Yağmurluk

1

Yağmurlu günlerde tamamen kuru kalmak ister misiniz? Rüzgar geçirmez EVA malzemeden üretilen yağmurluk, dayanıklılığı ve rahat kullanımıyla öne çıkıyor. Unisex ve tek beden tasarımı sayesinde hem erkekler hem de kadınlar için uygun olan ürün, elastik manşetleriyle yağmurun içeri sızmasını engelliyor. Katlanabilir, hafif ve taşınabilir yapısıyla çantada kolayca taşınabilen ürün, bu sayesinde açık hava etkinliklerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor.. Kapüşonlu tasarımı ve kolayca giyilip çıkarılabilen düğmeleri sayesinde pratik bir çözüm sunan yağmurlukla, yağmurlu havaların tadını çıkarabilirsiniz!

Ürünü İncele

2. Rüzgarlı ve yağışlı havalar endişeniz olmasın: Hafif Su Geçirmez Yağmurluk

2

Yağmurlu ve rüzgârlı havalarda hem koruma hem de stil arayan erkekler için tasarlanan ürün açık hava aktivitelerinde kullanabileceğinz bir parça. Kapüşonlu yapısı sayesinde başınızı ve vücudunuzu etkili bir şekilde korurken, su geçirmez özelliğiyle sizi kuru tutuyor. Hafif ve pratik tasarımı, yürüyüş, kamp ve günlük kullanımda maksimum hareket özgürlüğü sunuyor. Şık ve fonksiyonel detaylarıyla dikkat çeken yağmurluk, her mevsimde yanınızda taşımak isteyeceğiniz bir ürün.

Ürünü İncele

3. Çantanız da güvende: Su Geçirmez Sırt Çantası Yağmurluğu

3

Sırt çantanızı ve içindekileri ıslatmadan kullanmak ve çantanızın ömrünü uzatmak için bir çözüm arıyorsanız, bu ürün tam size göre! 35 litre kapasiteli çantalar için tasarlanan yağmurluk, polyester kumaşı sayesinde dayanıklı ve toz geçirmez özelliğiyle çantanızı çevresel etkilere karşı koruyor. Normal su geçirmezlik seviyesi, yağmurlu günlerde çantanızın içindekilerin kuru kalmasını sağlar. Hafif ve taşınabilir yapısıyla kolayca taşınabilen ürün, seyahatlerde de pratik bir kullanım sunuyor.

Ürünü İncele

4. Farklı renk seçenekleri ile: Yeniden Kullanılabilir Su Geçirmez Yağmurluk

4

Yağmurlu günlerde yeniden kullanılabilir su geçirmez yağmurluk, kamp ve outdoor aktivitelerinde kurtarıcınız olacak! Yüksek kaliteli kalın EVA malzemeden üretilen ürün, günlük kullanımda dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Hafif yapısı ve kolay katlanabilir tasarımı sayesinde çantanızda, arabanızda veya seyahatlerinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Acil durumlar, yürüyüşler, konserler ve açık hava etkinlikleri için ideal olan yağmurluk, uzun ömürlü performansıyla sizi yarı yolda bırakmaz.

Ürünü İncele

5. Desen desen: Yağmurluk

5

Kadınlar için tasarlanan yağmurluk, rüzgar geçirmez ve suya dayanıklı yapısıyla her türlü hava koşulunda yanınızda olacak bir ürün. Çıkarılabilir kapüşonu sayesinde kullanım kolaylığı sunan ürün, polyester malzemeden üretilmiş dayanıklı yapısı, uzun ömürlü bir performans sağlıyor.

Ürünü İncele

6. Yağışlı havalarda ebeveynlerin vazgeçilmezi olacak: Şeffaf Bebek Arabası Yağmurluğu

6

Bebek arabasını her türlü hava koşulunda güvenle kullanmak isteyen ebeveynler için tasarlanan bir ürün. Rüzgar ve su geçimez özelliklere sahip olan ürün, şeffaf yapısıyla bebeğinizle sürekli göz teması kurmanızı sağlıyor. Siyah fermuarlı tasarımı sayesinde ürün kolay açılıp kapanabiliyor. Günlük gezintiler, alışveriş ya da açık hava etkinliklerinde bebeğinizin keyfi hiç bozulmayacak!

Ürünü İncele

7. Köpeğinizi de düşündük: Köpekler İçin Yağmurluk

7

Köpeğinizin yağmurlu günlerde de özgürce dolaşmasını ister misiniz? Yansıtıcı detaylarıyla hem güvenliği artıran hem de su geçirmez özelliğiyle yağmura karşı tam koruma sağlayan köpek yağmurluğu, dört ayaklı dostunuzun konforu için tasarlandı. Ayarlanabilir yapısıyla her bedene kolayca uyum sağlayan uağmurluk, polyester malzemesi sayesinde hem dayanıklı hem de rahat bir ürün. Tüm mevsimlerde kullanılabilen şık ve fonksiyonel tasarıma olan yağmurluk sayesinde köpeğiniz yağışlı havalarda da dışarıda keyifli vakit geçirebilecek!

Ürünü İncele

8. Cebinizde taşıyın: Çok Renkli Katlanabilir Mini Cep Şemsiyesi

8

Günlük hayatta yanınızdan ayırmayacağınız bir şemsiye arıyorsanız, bu ürüne şans vermenizi öneririz. Hem yağmurlu hem de güneşli günlerde kullanabileceğiniz şemsiye, UPF 50+ korumasıyla güneş ışınlarına karşı koruma da sağlıyor. Dayanıklı tasarımı, ince ve hafif yapısıyla bir telefon kadar kolay taşınabiliyor. Ürünü cebinizde ya da çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Yanınızdan ayırmayın: Katlanabilir Şemsiye

9

UPF 50+ koruma özelliğiyle güneş ışınlarına karşı yüksek seviyede koruma sunarken, su geçirmez yapısıyla yağmurlu günlerde de yanınızda olacak. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde çantanızda ya da cebinizde kolayca taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Tek bir hale ile açıp kapatın: Otomatik Katlanır Şemsiye

10

Her hava koşulunda yanınızda taşımak isteyeceğiniz bir aksesuar mı arıyorsunuz? Otomatik Katlanır Şemsiye, rüzgar geçirmez ve su geçirmez özellikleriyle beklentinizi karşılayacak bir ürün. Fiberglass takviyeli yapısı iledayanıklı tasarımı sayesinde zorlu hava koşullarında bile sağlamlığını koruyor. Tek bir hareketle açılıp kapanan otomatik mekanizması, günlük kullanımda büyük kolaylık sunuyor.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

 Stanley'in çok satan Wild serisi termosları indirime girdi, kaçırmayın

Stanley'in çok satan Wild serisi termosları indirime girdi, kaçırmayın

 ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

 Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

 "Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

"Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
şemsiye yağmurluk
İş birliği İçerikleri
Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Stanley'in çok satan Wild serisi termosları indirime girdi, kaçırmayın

Stanley'in çok satan Wild serisi termosları indirime girdi, kaçırmayın

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

Kışa karşı tam koruma! Jack&Jones montta kaçırılmayacak fırsat burada

"Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

"Harika bir hediye!" LEGO yapım seti günün fırsat ürünü oldu

Özgün tasarımı konforla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Özgün tasarımı konforla buluşturan Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

Sevdiklerinize TEMU'dan hediye edebileceğiniz eşsiz ürünler

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Zamansız ve kaliteli! Jack&Jones jeande %50 indirim var

Zamansız ve kaliteli! Jack&Jones jeande %50 indirim var

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Suya dayanıklı, ısı yalıtımlı... Puma mont günün fırsat ürünü oldu

Suya dayanıklı, ısı yalıtımlı... Puma mont günün fırsat ürünü oldu

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Çift hazneli, geniş hacimli, şık tasarımlı! Çok satanlarda bir numara

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın aradığınız konfor onda...

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

ŞOK'a Felix kedi mamaları geliyor! Üstelik 1 alana 1 bedava

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

"Bu fiyata daha iyisi yok!" Kullanıcılardan tam not alıyor...

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Pamuklu, esnek, rahat! Jack&Jones boxer set yarı fiyatına düştü

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Uygun fiyatlı termos arayanlar için TEMU'da çok satan modelleri bulduk

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Düzce'de feci kaza! Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu... 3 kişi yaralandı

Otomobil dereye uçtu: 3yaralı

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Tekel bayisine üniversite mezunu aranıyor! 'Açıköğretim mezunları başvurmasın'

Tekel bayisine üniversite mezunu aranıyor! 'Açıköğretim mezunları başvurmasın'

Narin Güran cinayetinde önemli gelişme! Diyarbakır eski Baro Başkanı Nahit Eren duyurdu: "Mitokondriyal DNA baz dizilimi anne ve ağabey ile uyumlu"

Narin Güran cinayetinde önemli gelişme! "DNA anne ve ağabey ile uyumlu"

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto edenler tutuklanmıştı! Bülent Arınç sosyal medyadan açıkladı: 'Yanlış buluyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto edenler tutuklanmıştı! Bülent Arınç sosyal medyadan açıkladı: 'Yanlış buluyorum'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.