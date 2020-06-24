Temyiz Mahkemesi Flynn Davasının Düşürülmesine Hükmetti

Başkan Trump ise kararın kamuoyuna açıklanmasından dakikalar sonra paylaştığı Twitter mesajında, ''Şahane! Temyiz Mahkemesi General Michael Flynn Aleyhindeki Kriminal Davanın Düşürülmesi Talebini Kabul Etti'' ifadelerini kullandı.

Demokrat Partililer'in Adalet Bakanlığı'nın aşırı ölçüde siyasallaştığını sorguladığı ve Adalet Bakanı William Barr'ı Başkan Trump'ın yanında saf tutmakta gecikmemekle suçladığı bir dönemde Washington D.C. Federal Temyiz Mahkemesi'nin Flynn davasının düşürülmesi yönünde karar vermesi, Adalet Bakanlığı açısından büyük bir zafer.

ABD Adalet Bakanlığı, Mayıs ayındaysa, Adalet Bakanı William Barr'ın Rusya soruşturması sırasında varılan bazı kararları mercek altına almak, hatta geri çevirmek amacıyla Flynn davasının düşürülmesi için harekete geçti.

Michael Flynn, Trump kampanyasıyla Rusya arasındaki bağları araştıran Mueller soruşturması kapsamında hakkında suçlamada bulunulan tek Beyaz Saray yetkilisiydi. Trump'ın Ocak 2017'de yemin ederek başkanlık koltuğuna oturmasından sonra başlayan geçiş sürecinde Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak'le yaptığı görüşmeler konusunda Federal Soruşturma Dairesi FBI'a yalan söylediği suçlamasını kabul etmişti.

Washington’daki Bölge Mahkemesi'nden Yargıç Emmet Sullivan, Flynn davasının düşürülmesi yönünde karar almayı reddetmiş, bunun yerine Adalet Bakanlığı'nın davanın düşürülmesi talebinin değerlendirilmesine karar vermişti. Adalet Bakanlığı'nın talebine karşı dava dosyasını incelemesi amacıyla emekli federal yargıç John Gleeson'u görevlendiren Emmet Sullivan, Flynn'in yalancı tanıklık yaparak mahkemeye hakarette bulunmakla suçlanıp suçlanamayacağının da değerlendirilmesini istemişti.

Adalet Bakanlığı, verdiği dilekçede, Flynn'ın Rusya Büyükelçisi'yle Obama yönetiminin seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ele alındığı konuşmaların usulüne uygun olduğunu ve karşı istihbarat soruşturması kapsamına alınacak nitelikte olmadığını iddia etmişti. Adalet Bakanlığı ayrıca suç kanıtı bulmaması üzerine FBI'ın Flynn'e ilişkin soruşturmasını kapatmaya hazırlandığını kaydetmişti.

Ancak Yargıç Emmet Sullivan tarafından atanan John Gleeson, Adalet Bakanlığı'nın talebini, savcılık makamının gücünün ''korkunç istismarı'' olarak tanımlamış ve hükümeti, Başkan'ın bir müttefikine fayda sağlamak için bahane uydurmakla suçlamıştı.

