“Temyiz Mahkemesi Halkbank’a Bir Şans Daha Verdi”

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi’ne yaptığı temyiz başvurusunun kabul edilmesinin ardından hukukçular dava süreciyle ilgili görüşlerini VOA Türkçe ile paylaştı. Dava sürecini yakından takip eden New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, bir üst mahkemenin yasal prosedür çerçevesinde Halkbank’a bir şans verdiğini söyledi. Akbulut, bu gelişmenin Halkbank için olumlu bir gelişme olsa da bir üst mahkemenin almış olduğu bu kararın, davada ibrenin Halkbank’ın lehine döndüğü anlamına gelmediğini ifade etti. “Temyizden Halkbank lehine bir karar çıkacağını tahmin etmiyorum” Avukat Akbulut, kişisel görüşünü ise şöyle ifade etti: “Ben temyizden Halkbank lehine bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle bir alt mahkemede davanın kaldığı yerden devam etmesi kararı alacağını tahmin ediyorum. Tamamen hukuki prosedürün uygulanmasıyla ilgili. Davanın süreciyle ilgili bir konu. Bu yüzden fazla iyimser olmamak gerekiyor ama en azından başvurunun reddedilmemiş olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Bankanın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne daha önce yaptığı başvuruda ABD’de yargılanamayacağını belirterek davanın düşme talebinde bulunduğunu hatırlatan Avukat Akbulut, "Yargıç Richard Berman, Halkbank’ın yaptığı başvuruyu daha önce reddetti ve jürili seri duruşma takvimini belirledi. Halkbank, bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi’ne başvurup kararın temyizini istedi. Bir üst mahkeme de üç gün önce Halkbank’ın başvurusuyla ilgili kararını açıklayıp Halkbank’ın başvurusunu kabul ettiğini ve hızlı bir şekilde değerlendirip kısa zamanda kararını açıklayacağını bildirdi. New York İkinci Bölge Mahkemesi, Halkbank’la ilgili nihai kararını açıklayana kadar bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin dava süreciyle ilgili tüm işlemleri durdurması ve belirledikleri jürili seri duruşma takvimini durdurmasını istedi. Son kararla birlikte, Türk hukuk sisteminde karşılığı istinaf mahkemesi olan bir üst mahkemeden Halkbank lehine bir karar çıkarsa, dava düşecek. Halkbank’ın, 2016 yılında başlayıp hala devam eden Rıza Sarraf davasındaki sanıklığı düşmüş olacak. Eğer Halkbank aleyhine bir karar çıkarsa da Halkbank’ın Rıza Sarraf davasındaki sanıklığı devam edip mahkeme sürecine devam edilecek. Yeni bir jürili seri duruşma takvimi belirlenecek” dedi.

“Fazla iyimser olamamak gerekiyor” Akbulut, “Bu kararın Halkbank lehine bir karar olduğunu düşünebiliriz. Daha önceki taleplerinin aksine Halkbank’ın son başvurusunu değerlendirmeye alması önemli bir gelişme diyebiliriz. Halkbank lehine umutlu bir gelişme olsa da çok fazla iyimser olmamak lazım. Halkbank’ın, New York’ta şimdiye kadar üst mahkemeye yaptığı birçok başvuru kabul edilmedi. Kabul edilen başvurular da kısa zamanda karara bağlanıp Halkbank’ın aleyhine sonuçlandı. Bir üst mahkemenin almış olduğu bu karar, davanın, ibrenin Halkbank’ın lehine dönmüş olması anlamına gelmiyor. Tamamen hukuki prosedürün uygulanmasıyla ilgili. Davanın süreciyle ilgili bir konu. Bu yüzden fazla iyimser olamamak gerekiyor ama en azından başvurunun reddedilmemiş olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirebiliriz” diye konuştu. “ABD’de mahkemeler siyasi baskı altında değil hukukun üstünlüğü var” Bir üst mahkemenin şimdiye kadar hiç yapmadığı bir şeyi yaparak mahkeme yargıcı Richard Berman’ın duruşma takvimiyle ilgili kararını durdurduğunu belirten Avukat Akbulut, "Daha önce de Mehmet Hakan Atilla ve Rıza Sarraf’ın benzeri talepleri ya değerlendirmeye alınmadı ya da temyiz talepleri kabul edilse de hep aleyhlerine kararlar çıktı. Tüm başvurularda aynı yargıcın almış olduğu kararlar şimdiye kadar hiçbir zaman durdurulmamıştı” dedi.