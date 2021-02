“Temyiz Mahkemesi Halkbank’a Bir Şans Daha Verdi”

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi’ne yaptığı temyiz başvurusunun kabul edilmesinin ardından hukukçular dava süreciyle ilgili görüşlerini VOA Türkçe ile paylaştı.

Bankanın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne daha önce yaptığı başvuruda ABD’de yargılanamayacağını belirterek davanın düşme talebinde bulunduğunu hatırlatan Avukat Akbulut, "Yargıç Richard Berman, Halkbank’ın yaptığı başvuruyu daha önce reddetti ve jürili seri duruşma takvimini belirledi. Halkbank, bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge Mahkemesi’ne başvurup kararın temyizini istedi. Bir üst mahkeme de üç gün önce Halkbank’ın başvurusuyla ilgili kararını açıklayıp Halkbank’ın başvurusunu kabul ettiğini ve hızlı bir şekilde değerlendirip kısa zamanda kararını açıklayacağını bildirdi. New York İkinci Bölge Mahkemesi, Halkbank’la ilgili nihai kararını açıklayana kadar bir alt mahkeme olan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin dava süreciyle ilgili tüm işlemleri durdurması ve belirledikleri jürili seri duruşma takvimini durdurmasını istedi. Son kararla birlikte, Türk hukuk sisteminde karşılığı istinaf mahkemesi olan bir üst mahkemeden Halkbank lehine bir karar çıkarsa, dava düşecek. Halkbank’ın, 2016 yılında başlayıp hala devam eden Rıza Sarraf davasındaki sanıklığı düşmüş olacak. Eğer Halkbank aleyhine bir karar çıkarsa da Halkbank’ın Rıza Sarraf davasındaki sanıklığı devam edip mahkeme sürecine devam edilecek. Yeni bir jürili seri duruşma takvimi belirlenecek” dedi.