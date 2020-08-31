Temyiz Mahkemesinden Flynn Davasına Devam Kararı

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn tarafından hakkındaki davanın derhal düşürülmesi için yapılan başvuruyu reddetti. Flynn, Trump’ın başkanlık görevini devralmasından hemen önce 2017’de bir Rus yetkiliyle görüşmeleri hakkında FBI’ya yalan söylediği suçlamasıyla yargılanıyor.

Başkent Washington’daki Temyiz Mahkemesi, davaya bakan yargıca, Adalet Bakanlığı’nın davanın düşürülmesi talebini kabul etmesi talimatını veren acil bir karar yayınlamayı reddetti.

Mahkemede 2’ye karşı 8 oyla alınan karar, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan’ın Adalet Bakanlığı’nın talebini yerine getirmesinin gerekip-gerekmediği konusunda argümanları dinlemesinin önünü açmış oldu.

Yargıç Sullivan, bakanlığın davanın düşürülmesi talebini inceleme yapmadan hemen onaylamak istemediğini ve kararını vermeden önce konuyu dikkatle gözden geçirme niyetinde olduğunu belirtmişti.

Temyiz mahkemesi, Flynn’in anayasal haklarının açıkça ihlal edilmediğini, Yargıç Sullivan’ın şu ana kadar tek attığı adımın, bu davanın neden devam etmesi gerektiği konusunda görüş beyan etmek üzere emekli bir yargıcı görevlendirmek ve bir duruşma yapmayı planlamak olduğunu kaydetti.

Mahkeme Yargıcı Thomas Griffith kararın gerekçeli yorumunda, “bugün sıradan ama önemli bir karar aldıklarını” ifade ederek, bölge mahkemesinin çalışmalarını tamamlamasına izin verilmesi gerektiğine hükmettiklerini belirtti.