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Temyiz Mahkemesinden Flynn Davasına Devam Kararı

31.08.2020 22:15 | Son Güncelleme

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn tarafından hakkındaki davanın derhal düşürülmesi için yapılan başvuruyu reddetti

Temyiz Mahkemesinden Flynn Davasına Devam Kararı

ABD Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn tarafından hakkındaki davanın derhal düşürülmesi için yapılan başvuruyu reddetti. Flynn, Trump’ın başkanlık görevini devralmasından hemen önce 2017’de bir Rus yetkiliyle görüşmeleri hakkında FBI’ya yalan söylediği suçlamasıyla yargılanıyor.

Başkent Washington’daki Temyiz Mahkemesi, davaya bakan yargıca, Adalet Bakanlığı’nın davanın düşürülmesi talebini kabul etmesi talimatını veren acil bir karar yayınlamayı reddetti.

Mahkemede 2’ye karşı 8 oyla alınan karar, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Emmet Sullivan’ın Adalet Bakanlığı’nın talebini yerine getirmesinin gerekip-gerekmediği konusunda argümanları dinlemesinin önünü açmış oldu.

Yargıç Sullivan, bakanlığın davanın düşürülmesi talebini inceleme yapmadan hemen onaylamak istemediğini ve kararını vermeden önce konuyu dikkatle gözden geçirme niyetinde olduğunu belirtmişti.

Temyiz mahkemesi, Flynn’in anayasal haklarının açıkça ihlal edilmediğini, Yargıç Sullivan’ın şu ana kadar tek attığı adımın, bu davanın neden devam etmesi gerektiği konusunda görüş beyan etmek üzere emekli bir yargıcı görevlendirmek ve bir duruşma yapmayı planlamak olduğunu kaydetti.
Mahkeme Yargıcı Thomas Griffith kararın gerekçeli yorumunda, “bugün sıradan ama önemli bir karar aldıklarını” ifade ederek, bölge mahkemesinin çalışmalarını tamamlamasına izin verilmesi gerektiğine hükmettiklerini belirtti.

Mahkeme, Yargıç Sullivan’ın, davanın düşürülmesi yönündeki talebi hala onaylayabileceğini de kaydetti.

Emekli korgeneral Flynn, eski Başkan Barack Obama yönetimi sırasında Moskova’ya getirilen Amerikan yaptırımları hakkında Rusya’nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak’la görüşmeleri hakkında FBI’ya yalan söylediği suçlamalarını kabul etmişti.

Flynn, Başkan Trump’ın seçim kampanya ekibiyle Rusya arasında gizli işbirliği iddialarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller’ın soruşturması altında suçlanmıştı.

Flynn, Yargıç Sullivan’ın kararını açıklamasının beklendiği bir dönemde avukat ekibini değiştirerek, suçunu itirafını geri alma girişiminde bulunmuş, FBI’yı kendisine tuzak kurmakla suçlamıştı.

Başkan Trump da Flynn’in davada haksızlığa uğradığını savunmuştu.

Demokratlar ise Flynn davasını Adalet Bakanı William Barr’ın Trump’ın yakınları ve siyasi müttefiklerine yardım etmek için yargı süreçlerine uygunsuz müdahalelerinin bir örneği olarak tanımlamıştı.

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