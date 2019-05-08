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Temyiz mahkemesinden Trump'ın göçmen kararına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göç mahkemesindeki işlemleri süren mültecileri sınır dışında bekletmesinin kanuna aykırı olmadığına hükmetti

SAN DIEGO (AA) - ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika'da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar verdi.

ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, San Francisco'daki bir mahkemenin verdiği kararı bozarak, Trump yönetiminin göç mahkemesindeki işlemleri süren mültecileri sınır dışında bekletmesinin kanuna aykırı olmadığına hükmetti.

Karar, Trump'ın Meksika sınırından gelen göçmenleri iltica işlemleri tamamlanana dek sınır dışında tutmaya yönelik politikasına geçici meşruiyet kazandırıyor.

Karara Yüksek Mahkemede itiraz yolu açık bulunuyor.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu Meksika topraklarında ilerleyerek Aralık 2018'de kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD abd başkanı donald trump Meksika

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